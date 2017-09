Comencen les obres de remodelació del nucli històric a Cassà

Aquesta setmana han començat les obres de remodelació del nucli històric de Cassà. La primera fase d'actuacions consisteix a adequar a un sol nivell tots els carrers afectats per tal de millorar-ne l'accessibilitat, així com renovar els serveis com l'aigua, les telecomunicacions i fer millores de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic.

Les actuacions de la primera fase de remodelació del nucli històric de Cassà, que van començar el dilluns 4 de setembre i preveu que finalitzin el mes de desembre, assegura l'Ajuntament en un comunicat, si no hi ha imprevistos i si les condicions meteorològiques són favorables. Les obres afecten nou carrers concrets i s'està fent una actuació global als carrers més centrals del nucli històric.

El projecte de remodelació del nucli històric també preveu noves fases d'actuacions que afectaran altres punts d'aquesta zona i que s'aniran duent a terme al llarg dels propers anys.

L'alcalde de Cassà, Martí Vallès, destaca que «el projecte de remodelació del nucli històric pretén revitalitzar una zona cèntrica del poble». Una aposta, destaca el comunicat, que, combinada amb els incentius fiscals aprovats els dos darrers anys, busca atreure més comerços, negocis i habitatges.

Les obres s'han dividit en diferents sectors i períodes per minimitzar molèsties als veïns i comerços de la zona.