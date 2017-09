La festa Holi vesteix de colors centenars de persones a Olot

Una espècie de fum de colors surava sobre els joves engalanats amb colors difuminats que ballaven els ritmes que els marcava el grup d´animadors que hi havia al cadafal.

Marta Teixidor (membre de l´organització) va explicar que la festa Holi forma part de l´itinerari referent a les religions programat per l´Institut de Cultura d´Olot i el Consorci de Benestar Social. Hi està programada com una mostra de les festes de l´Índia.

En tot cas, els joves que ballaven ahir al passeig de la Muralla representaven totes les comunitats que hi ha Olot, però predominaven els d´origen europeu.

Teixidor va explicar que la festa Holi va ser la proposta guanyadora del pressupost participatiu del 2017. L´Ajuntament destina una partida del pressupost als joves que es reuneixen a l´espai L´Ideal. Cada colla o grup de joves exposa la seva idea i després tots en comunitat en trien una i aquest any va tocar la festa Holi.

Es tracta d´una modalitat de festa que tot i tenir l´origen a l´ Índia, els darrers temps, s´ha posat de moda a Europa.

Per tal de fer una festa el més similar possible a les festes de l´Índia, segons va explicar Teixidor, la Comissió de Festes va comptar amb l´ajut de la comunitat sikh d´Olot. En tot cas, va ser una festa molt participada que va durar unes dues hores.

La festa Holi va ser la de més color de la diada d´ahir, però no l´única. Els barrets de palla verds dels participants al IV Campionat Mundial de Pedra, Paper, Tissora a la plaça del Mig també varen ressaltar.

El verd dels barrets dels mundialistes de pedra, paper i tissora, va coincidir amb els esforços d´una altra competició mundial de les Festes del Tura. Es tracta de la competició de llançament de pinyol d´oliva. Una modalitat que, si bé no és olímpica, és clàssica a les Festes del Tura.

A mesura que s´apropava la nit, es multiplicaven els actes al centre d´Olot. Una exhibició de capoeira va centrar l'atenció de la gent a la plaça Capdenmàs, sardanes, inauguracions d´exposicions, i cercaviles van preparar la nit.

La nit va començar amb actuacions de rock davant del mític Bar 6t7 i de l´Espai Líquid. Les audicions van servir per preparar el vint-i-set Ball de l´Hora, concert de Yacine & Oriental Groove, el concert d´Insurrección en homenatge al grup El Último de la Fila, el d´Imperial State Electric, la Turinada i la Festa del Barret. Va ser una de les nits, com va dir Pere Ribes en el pregó, de joc for. Avui, processó i primera gran ballada de gegants a la plaça Major amb cercavila.