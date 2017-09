Un home assalta amb una barra de ferro un veí de Bescanó a casa seva

L'autor d'un assalt violent a Bescanó ja es troba entre reixes. El jutge l'ha enviat a presó després que amenacés un home quan el va sorprendre robant a dins del seu domicili. El detingut és un veí de Salt, de 37 anys i nacionalitat senegalesa. Va quedar arrestat com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. Compta amb antecedents.

Aquest lladre, però, no estaria connectat amb la resta d'assalts violents que han tingut lloc al municipi i que tenen com a objectiu empresaris. Per ara, el grup criminal ha actuat almenys tres vegades al poble. Per aquests fets, l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos a Girona té oberta una investigació, i de moment, no hi hauria detinguts.

El cas del detingut aquest dilluns pels Mossos és obra d'un sol lladre, el qual ja ha ingressat a presó. El cas es remunta al migdia de l'1 de juliol, quan un home d'edat avançada va ser víctima d'un robatori violent dins el seu domicili del carrer Ter de Bescanó.

Quan la víctima va tornar al seu domicili va trobar un home dins de casa robant. En veure's sorprès, l'agressor el va amenaçar amb una barra de ferro per tal que li donés diners. L'home, molt espantat, li va donar tot el que portava dins la cartera, uns 400 euros. Seguidament, el lladre va fugir amb els diners i amb diverses joies que va trobar dins l'habitatge.

La Unitat d'Investigació de la comissaria de Girona va fer-se càrrec del cas i, després de diverses indagacions, van aconseguir identificar el presumpte autor del robatori. Dilluns el van detenir a Aiguaviva i l'endemà el jutge va ordenar el seu ingrés a presó.