Llibertat per al turista italià acusat d'una agressió sexual a Lloret

El jutjat de guàrdia de Blanes va acordar llibertat provisional per al turista italià de 21 anys detingut aquest dimecres com a presumpte autor de la violació d'una jove d'origen francès en un apartament de l'avinguda Just Marlés de Lloret de Mar.

Els fets van tenir lloc la matinada del 5 de setembre. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les set del matí a través del telèfon d'emergències 112 d'una noia que hauria estat víctima d'una agressió sexual amb penetració per part del turista de 21 anys. El mateix dimarts, els agents de la policia catalana van detenir el jove transalpí.

El jove va passar ahir a disposició judicial i el jutge va escoltar la seva declaració la de la víctima i la dels testimonis.

El jutjat també va acordar que l'investigat s'haurà de personar de manera periòdica al jutjat. La causa està oberta per agressió sexual.