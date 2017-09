El Marroc destitueix el seu cònsol a Girona

El Marroc ha destituït el seu cònsol a Girona. Mohamed El Harrak ha estat vuit mesos al càrrec.

El diari digital El Confidencial assegura que Rabat li retreu "no haver prestat la suficient atenció a la comunitat musulmana en aquesta província" on hi ha uns 70.000 marroquins o espanyols d'origen marroquí dels quals prop de 40.000 estan inscrits al consolat.

Aquesta decisió arriba després dels atemptats a Catalunya. El mateix Harrak es va desplaçar a Ripoll on vivien els membres de la cèl·lula terrorista responsable dels atemptats a Barcelona i Cambrils.

I pocs dies després dels fets, va concedir una entrevista a Diari de Girona on destacava que a «A Espanya hi ha molts imams que no tenen la formació adequada» i també afegia que "potser hi havia una falta de coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional" i que això hauria pogut fer que l'imam de Ripoll, el cervell dels atemptats, havia pogut captar els joves que van portar a terme els atemptats.

El Harrak va accedir al càrrec el 28 de desembre de l'any passat i aquesta setmana l'han destituït del càrrec.

En canvi, segons el mitjà digital, Rabat ha decidit retornar al seu lloc com a cònsol general a Barcelona a Yassir Fares, que havia deixat el seu càrrec aquest estiu.