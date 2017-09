Primer acte conjunt del Consell i ajuntaments del Gironès per l´11-S

Per primer any, el Consell Comarcal del Gironès, conjuntament amb Òmnium Cultural Gironès, ha celebrat un acte de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya a la comarca. La voluntat del Consell Comarcal és unir tots els ajuntaments del Gironès al clam nacional d'afirmació de la identitat de Catalunya. Per aquest motiu, el Consell Comarcal fa entrega de la senyera i Òmnium Cultural de l'estelada, per tal que els municipis les hissin en un lloc emblemàtic del municipi. A més, s'instarà els alcaldes que comparteixin els diferents actes de celebració de la Diada i l'hissada de les banderes a les xarxes socials.