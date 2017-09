Dissabte amb pluges i temperatures més baixes a Girona

L'arribada d'un front fred pel nord-oest de la península ibèrica provocarà una baixada de les temperatures generalitzada i la possibilitat de ruixats a la majoria de les comarques gironines per aquesta tarda. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja per aquesta tarda arreu de la demarcació.

Al llarg del matí la nuvolositat augmentarà fins a quedar entre mig i molt ennuvolat, localment cobert. A partir de migdia s'esperen ruixats al litoral i prelitoral central i sud de la Costa Brava.

Les temperatures, tant les màximes com les mínimes, baixaran a tota la província ja des de primera hora del matí.

Pel que fa als vents, la tramuntana bufarà a l'Empordà moderadament al matí i a partir de la tarda amb cops forts.