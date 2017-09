Troben una zona nova de la vil·la romana de Can Ring de Besalú

La vil·la romana de Can Ring de Besalú, descoberta als anys 60 en un camp de cultiu, és més extensa i rica del que es creia fins ara. Una excavació a uns terrenys annexos ha deixat al descobert una zona nova de la mateixa casa, que dataria entre els segles I aC i el III dC Ara han excavat uns 300 m2 però la finca fa unes 2 hectàrees. Per tant, encara queden zones per explorar on hi podria haver més restes.

Els arqueòlegs han quedat sorpresos per la dimensió i la bona planificació de l'edifici, on es veu clarament la zona residencial amb almenys quatre estances grans a la part alta i una altra de treball on s'inclou una zona per trepitjar el raïm i elaborar vi, a baix. Tampoc s'esperaven trobar els terres pavimentats amb morter, un material que denota l'alt nivell adquisitiu del propietari. I entre els materials trobats, una peça gairebé única: un petit mirall (només es conserva l'estructura de plom) amb una inscripció del fabricant. Fins ara només se n'havia trobat un de similar a un jaciment anglès i en un pitjor estat de conservació que el de Besalú.

Aquesta és l'única vil·la romana descoberta fins ara a la Garrotxa. Les prospeccions amb georadar fetes en els últims anys havien confirmat que en aquell camp hi havia restes arqueològiques. Però el que ningú s'imaginava és que tingués aquesta potència. «Les dades preliminars no feien justícia al que realment és el jaciment», ha admès Pere Castanyer, l'arqueòleg que juntament amb Joan Frigola i Quim Tremoleda dirigeixen els treballs a Can Ring. Els arqueòlegs parlen d'una «redescoberta» de la vil·la, ja que els coneixements arqueològics i documentals que hi havia fins ara eren molt escassos. «Per primer cop tenim una documentació extensa i detallada d'aquesta explotació romana», ha afegit Frigola. L'equip d'arqueòlegs també ha tornat a estudiar tot el material recuperat els anys 60 per poder tenir una visió global.



Un mirall amb inscripcions

La campanya s'ha completat amb l'aparició d'un objecte insòlit i gairebé únic. Es tracta de l'estructura de plom d'un mirall quadrat que hauria tingut un ús religiós o simbòlic. Gràcies a les inscripcions que hi ha al seu voltant se sap que el fabricant era francès, d'Arles.

La regidora de Turisme, Fina Surina, destaca el valor del jaciment i afirma que permetrà conèixer una part de la història del municipi molt desconeguda fins ara. El consistori preveu continuar amb les tasques arqueològiques en els pròxims anys.