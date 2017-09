El Trueta atén el 30% dels afectats d'ictus amb fibrinòlisis per dissoldre el trombe

L'hospital Josep Trueta de Girona va tractar l'any passat 149 pacients amb fibrinòlisi per dissoldre el trombe que havia clos l'artèria. Són nou pacients més que l'any 2015 i inclou també els pacients tractats a través de la telemedicina. La dada, destaquen des del Departament de Salut, vol dir que un 30% dels pacients que van ingressar a l'hospital gironí van rebre aquest tractament, que permet que en el 51% dels casos els pacients siguin asimptòmatics al cap de tres mesos d'haver patit l'infart cerebral. Aquest percentatge és una dada molt alta que està per sobre dels estàndards europeus i és també el percentatge més elevat de tots els hospitals de Catalunya, segons Salut.

Els pacients que no responen als tractaments intravenosos i que compleixen uns determinats criteris són derivats a Bellvitge, Vall d'Hebron o Germans Trias i Pujol per rebre tractament endovascular –que consisteix a introduir un catèter al pacient per arribar, a través de l'artèria, fins al coàgul que l'obstrueix i poder-lo extreure–, donat que són els hospitals autoritzats per donar aquest tipus de tractament. S'està treballant perquè el mateix Trueta pugui també aplicar aquest tractament que multiplica per quatre les possibilitats de tenir més autonomia en les activitats bàsiques de la vida diària.

El Trueta és l'hospital de referència en el tractament de l'ictus a Girona. El servei de Neurologia atén cada any més d'un miler d'ictus aguts, dels quals ingressen a la unitat d'Ictus entre 500 i 600.

A més, però, hi ha dos hospitals comarcals amb servei de teleictus, Palamós i Figueres, que connecten en línia amb el Trueta i amb el Centre Coordinador d'Ictus de Catalunya, per tal que els ajudin amb el diagnòstic i es pugui instaurar el tractament de reperfusió al mateix hospital comarcal. Això permet guanyar uns minuts a l'inici del tractament i per tant, ajudar a eliminar o disminuir la seqüela de l'ictus.

El 2016, l'hospital de Figueres es va connectar via teleictus en 24 ocasions per comentar casos amb sospita d'ictus i es van dur a terme deu trombòlisis intravenoses. Al seu torn, l'hospital de Palamós va comentar una quinzena de casos i va fer quatre trombòlisis intravenoses. Un cop iniciat el tractament, tots aquests casos es van derivar a l'hospital de referència per al control posterior (set al Trueta i cinc a Can Ruti, per ser candidats a teràpia endovascular).