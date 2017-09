Tots els actes de la Diada a les comarques gironines

DIADA DIA 10

ARBÚCIES

Manifest A les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, lectura i signatura del manifest i tot seguit concert amb el grup The Mari´as.

BELLCAIRE D´EMPORDÀ

Sopar A 2/4 de 9 de la nit, a la plaça Comtes d´Empúries, sopar de la diada amb música.

BLANES

Torxes i música A les 10 de la nit, davant de l´Ajuntament, repartiment de torxes i mitja hora després inici de la marxa. Tot seguit, lectura de manifest i encesa d´espelmes al passeig Cortils i Vieta i ofrena floral al monument de Lluís Companys.

- A les 12 de la nit, hissada de l´estelada a Sa Palomera.

- A 2/4 de 8 del vespre, al recinte firal del passeig de Mar, havaneres amb el grup La Vella Lola.

- A les 9 del vespre, al mateix escenari, concert de rock amb Català Pokers.

CALDES DE MALAVELLA

Actes i torxes A les 6 de la tarda, al teatre-cinema municipal, projecció de la pel·lícula Incerta Glòria.

- A les 9 de la nit, des de la plaça dels Donants, sortida de la marxa de torxes.

- A les 10 de la nit, a la plaça de l´Ajuntament Vell, sardanes.

CAMPDEVÀNOL

Actes i marxa A 2/4 de 10 del vespre, a la plaça Mirador, sortida de la Segona Marxa per la Llibertat. I tot seguit, concert de la Diada amb Mont Sound.

CASSÀ DE LA SELVA

Acte i torxes A les 8 del vespre, al pati de Can Trinxeria, acte institucional de l´Ajuntament i l´ANC Cassà.

- A 2/4 de 10 de la nit, marxa de les torxes. Recorregut: plaça de la Coma, carrer Major, carrer Pont, plaça de Sant Pere, carrer d'Avall, carrer Roscada, carrer dels Dolors, plaça Petitat, carrer Ocata, carrer de la Mel, carrer del Molí i plaça de la Coma.

CASTELLÓ D´EMPÚRIES

Torxes A 2/4 d´11 de la nit, a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, concentració i sortida de la marxa de torxes i després, a la plaça dels Homes, manifest.

EL PORT DE LA SELVA

Torxes A 2/4 de 9 de la nit, trobada a l´aparcament del Far i sortida pel camí de ronda.

- A 3/4 de 9 de la nit, hissada de la senyera davant de l´Ajuntament.

- A les 10 de la nit, a la plaça Pol Nadal, botifarrada popular.

- A les 11 de la nit, actuació musical amb el grup Lakaste.

GIRONA

Espectacle de foc A 2/4 de 10 de la nit, des de la plaça de la Catedral fins a la plaça del Vi, espectacle de foc.

- Primer, concert de Joan Isaac. Tot seguit, inici de la marxa pels carrers del Barri Vell de la ciutat amb l'ambientació de la Fal·lera Gironina i Diables de l'Onyar. Recorregut: plaça de la Catedral, pujada de Sant Feliu, pont d'en Gómez, passeig Canalejas, plaça de la Independència, carrer de Santa Clara, pont de Pedra, plaça del Vi.

- A 1/4 de 12 de la nit, arribada a la plaça del Vi de Girona, lectura del Manifest i cant dels Segadors amb el Cor País Meu.

Acte polític A 2/4 de 8 del vespre, al punt de trobada de la Rambla, acte polític «Pren partit per la República Catalana», amb Benet Salellas, Dolors Serra i Judit Costa.

HOSTALRIC

Torxes A les 10 de la nit, des de la torre dels Frares, marxa de les torxes per la independència.

L´ARMENTERA

Cantada A 2/4 de 10 de la nit, a la plaça de l´Església, cantada d´havaneres amb El Terral.

L´ESCALA

Marxa per la pau A les 12 del migdia, encesa del foc de la Pau amb raigs solars a la Torre del Pedró.

- A 2/4 de 10 de la nit, a la Torre del Pedró, manfiest per la pau, encesa de torxes i marxa per arribar a la plaça de la Sardana on es llegirà el manifest i hi haurà sardanes.

LA BISBAL

Torxes A 2/4 de 9 de la nit, concentració i marxa de torxes a la plaça Llibertat.

- A 2/4 de 10 de la nit, arribada a la plaça Benet Mercader, lectura de manifest i cant dels Segadors.

- A les 10 de la nit, a la plaça Benet Mercader, concert amb Cesk Freixas i Anaïls Vila.

LLORET DE MAR

Actes i torxes A les 6 de la tarda, a la plaça de Mossèn Pere Torrent, concurs de colles sardanistes amb la cobla Contemporània.

- A 2/4 de 10 de la nit, a Es Gurugú (Dona marinera), sortida de la marxa de torxes que arribarà fins a la plaça de la Vila, on es llegirà un manifest i es farà la hissada de l´estelada.

PALAMÓS

Concert i marxa de les torxes A 2/4 de 9 de la nit, a la plaça Catalunya, concert amb Sanjosex i Carles Belda.

- A 2/4 de 10 de la nit, marxa de les torxes, concentració al passeig de Palamós, al límit amb Sant Antoni. La marxa sortirà d'aquest punt a les 10, seguirà pel passeig de Palamós fins a arribar a la zona del monument dels pescadors.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Actes i marxa de les torxes A 2/4 de 9 del matí, sortida de Casa Nova per renovar l´estelada del cim del Montclar.

- A les 12 del migdia, sardanes als jardins Juli Garreta.

- A les 6 de la tarda, al Guíxols Arena, Festa Holi.

- A 2/4 de 10 de la nit, sortida al Salvant de la marxa de torxes.

- A les 11 de la nit, al Guíxols Arena, concerts amb Habitació 112, Auxili i dj. Sendo.

SANT HILARI SACALM

Marxa de les torxes A 3/4 de 10 de la nit, a la plaça Jacint Verdaguer, concentració de la marxa de les torxes per la independència i després sortida fins a la plaça Moragues amb la lectura del manifest.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Acte unitari A les 8 del vespre, a la plaça Farners, acte unitari amb botifarrada popular i lectura de manifest.

TOSSA DE MAR

Actes A partir de les 9 del vespre, a la Vila Vella, 4a Baixada de torxes. Des de l´Església Vella de Sant Vicenç fins a Es Racó. Seguidament, lectural del manifest.

VERGES

Estelada d´espelmes A les 6 de la tarda, a la plaça Major, preparació de l´Estelada d´espelmes.

- A les 10 de la nit, a la plaça Onze de Setembre, cantada d´havaneres i cançó catalana amb Neus Mar.

- A les 12 de la nit, a la plaça Major, encesa de l´Estelada d´espelmes.



DIADA DIA 11

ARGELAGUER

Actes A 2/4 d´11 del matí, davant de l´Ajuntament, lectura del manifest i tot seguit himne de Catalunya.

BANYOLES

Actes A les 11 del matí, ofrena davant l´escultura Catalan Power.

- A 1/4 de 12 del migdia, parlament de les autoritats.

- A 2/4 de 12 del migdia, cantada dels Segadors a càrrec de la coral Veus de l´Estany i actuació de l´Esbart Dansaire.

BLANES

Hissada A les 11 del matí, a l´Ajuntament, hissada de la se­nyera i cant dels Segadors.

- A 2/4 de 12 del migdia, ofrena al monument de Companys.

CAPMANY

Acte institucional A les 10 del matí, a la plaça del Fort, acte institucional.

CALDES DE MALAVELLA

Ofrenes A 2/4 de 12 del migdia, ofrena floral al monument de la rotonda Onze de Setembre i avinguda Països Catalans, cant dels Segadors, cant de la Senyera i manifest.

CASTELL D´ARO

Acte institucional A 2/4 de 12 del migdia, a la plaça Lluís Companys, acte i ofrena floral.

CASTELLÓ D´EMPÚRIES

Actes A les 9 del matí, a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, esmorzar popular i tot seguit mitja audició de sardanes amb la cobal Rossinyolets i lectura de manifest i cant dels Segadors.

EL PORT DE LA SELVA

Sardanes A 1/4 d´11 del matí, sortida del bus cap a l´acte de l´ANC a Barcelona.

- A les 12 del migdia, a la plaça d´en Pol Nadal, sardanes amb la cobla Cervianenca.

FIGUERES

Ofrena A 2/4 de 10 del matí, a la plaça Frederic Marés, ofrena floral davant del monument als Drets dels Pobles.

GIRONA

Celebració de la Diada A les 11 del matí, a l´Auditori Josep Irla de l´edifici de la Generalitat, acte conjunt de la Generalitat, la Diputació i l´Ajuntament de Girona per celebrar la Diada Nacional de Catalunya.

Esmorzar i manifest A les 11 del matí, al Cul de la Lleona, esmorzar popular i cercavila. A les 12 del migdia, a la plaça del Vi, lectura de manifest i cantada dels Segadors.

Acte A les 12 del migdia, a la plaça del Vi, acte de l´ADAC, Òmnium Gironès, Ateneu 24 de juny, Fundació les Voltes i el Casal Independentista.

HOSTALRIC

Ofrena A les 10 del matí, al claustre de l´Ajuntament, esmorzar.

- A les 12 del migdia, ofrena floral a la torre dels Frares, manifest i cant dels Segadors.

L´ESCALA

Acte institucional A les 11 del matí, a la plaça Catalunya.

LA BISBAL

Concert A les 7 de la tarda, a la plaça de l´Ajuntament, concert de Marta Rius.

LA JONQUERA

Actes A les 10 del matí, al Mume, acte institucional ab l´Orfeó Jonquerenc.

- A les 12 del migdia, a la plaça Nova, sardanes amb la coral Vila de la Jonquera.

- A 2/4 de 7 de la tarda, al carrer Major davant de la Societat, sardanes.

LES PRESES

Actes A les 11 del matí, hissada de bandera amb el cant de la Senyera interpretat per la coral Puigsacalm. Seguidament ball d´homenatge a càrrec de l´Esbart Marboleny. L´acte se celebrarà a l´inici del passeig Girona, a la confluència amb el carrer Lilà (zona enjardinada al costat del torrent).

LLAGOSTERA

Actes A les 10 del matí, acte de germanor i esmorzar popular a Terra Negra amb els municipis de Tossa, Vidreres, Caldes i Llagosera i participació dels castellers de les Gavarres.

- A les 12 del migdia, acte institucional a la sala de plens de l´Ajuntament amb la participació dels alumnes de l´escola de música del Casino Llagosterenc.

- A les 7 de la tarda, a la plaça Catalunya, audició de sardanes amb la cobla Els Rossinyolets.

- A les 9 de la nit, a la plaça Catalunya, sopar popular del Casino Llagosterenc.

- A les 10 de la nit, a la plaça Catalunya, havaneres amb La Taverna i cremat.

LLANÇÀ

Ofrena A les 11 del matí, a la plaça de Catalunya, ofrena floral al monument Catalunya, discurs de l´alcalde, Pere Vila, i cant coral a càrrec de la coral Palandriu.

- A les 12 del migdia, a la plaça Major, cant dels Segadors i sardanes.

LLORET DE MAR

Acte institucional A les 11 del matí, des del carrer Sant Pere i fins a la plaça de la Vila, cercavila amb els gegants.

- A 3/4 de 12 del migdia, a la plaça de la Vila, acte institucional amb les corals de Lloret, ofrena i cant dels Segadors amb parlament de l´alcalde.

MAÇANET DE CABRENYS

Manifest A les 9 del matí, trobada davant de l´Ajuntament per esmorzar i manifest.

MAÇANET DE LA SELVA

Ofrena A les 11 del matí, a la plaça de l´Església, plantada de gegants, ofrena a la Senyera a càrrec de les entitats i sardanes amb la cobla Els Casenoves.

MONTAGUT-OIX

Hissada A 2/4 de 12 del migdia, hissada de la Senyera amb coca de l´estelada i tot seguit actuació musical.

OLOT

Manifest A 2/4 d´11 del matí, homenatge de l´Esbart d´Olot, lectura de manifest i actuació de les corals, la colla castellera Xerics amb hissada d´una estelada gegant a la plaça rector Ferrer.

PALAFRUGELL

Actes A 2/4 d´11 del matí, a la plaça Nova, intervenció de l´esbart Mestre Sirés i els Marrecs de Salt per continuar en cercavila fins als jardins de Can Bech on tindrà lloc l´acte institucional amb parlaments i hissada de la Senyera i els Segadors interpretats per la cobla Punt Cat i la coral Nit de Juny.

- A 2/4 d´1 del migdia, vermut popular i saranes.

PALAMÓS

Actes A 2/4 de 12 del migdia, cercavila amb la colla gegantera i els grallers.

- A les 12 del migdia, a la plaça Catalunya, acte institucional amb les colles i corals palamosines. Durant l´acte es farà lectura del manifest.

- A les 7 de la tarda, al passeig del Mar, sardanes amb la Bisbal Jove.

PALS

Pujada A 2/4 de 9 de la nit, Pujada a Quermany amb sortida des de la plaça Catalunya.

PONTÓS

Manifest A 2/4 de 10 del matí, esmorzar a la plaça Major, lectura de manifest.

SALT

Homenatge A les 11 del matí, a la plaça Lluís Companys, acte d´homenatge a Salvador Sunyer, amb lectura de textos i poemes de Sunyer.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Actes A les 9 del matí, ofrena floral a la tomba de president Irla amb l´acompanyament de l´orquestra de Cambra de Sant Feliu de Guíxols al cementiri.

- A les 11 del matí, davant de l´Ajuntament, manifest i parlaments.

- A la 1 del migdia, ofrena floral al bust del president Irla i lectura del manifest a la Rambla de la Generalitat.

SANT FELIU DE PALLEROLS

Hissada A les 8 del matí, sortida des de la plaça del Firal cap al castell d´Hostoles per hissar la senyera i tot seguit esmorzar.

SANT GREGORI

Concert i manifest A 2/4 d´1 del migdia, a l´Espai la Pineda, concert de la coral de Sant Gregori i tot seguit lectura de manifest a càrrec de l´hereu i la pubillat.

- A la 1 del migdia, dinar popular i tot seguit sardanes amb la cobla Principal de Porqueres.

SANT HILARI SACALM

Ofrenes A 2/4 d´11 del matí, a la plaça Moragues, sardanes amb la cobla Berga Jove.

- A 1/4 de 12 del migdia, arribada de la flama amb els atletes del municipi i tot seguit ofrenes florals de les entitats i institucions al monument a Josep Moragues.

SANT JAUME DE LLIERCA

Manifest A les 11 del matí, a la plaça de l´Ajuntament, lectura del manifest i seguidament himne dels Segadors.

SANT JOAN LES ABADESSES

Ofrena A 2/4 de 12 del mgdia, al claustre del Monestir, ofrena floral a la corona del comte Guifré, fundador del monestir de Sant Joan de les Abadesses i de la dinastia nacional catalana.

SANT JOAN LES FONTS

Hissada A les 10 del matí, a la torre de Canadell, parlaments i hissada de l´estelada i després vol d´il.lusions i cant dels Segadors.

SANT PERE PESCADOR

Manifest A les 12 del migdia, davant de l´Ajuntament, lectura del manifest, sardanes i vermut.

SANTA CRISTINA D´ARO

Actes A 1/4 de 9 de la nit, a la plaça President Irla, concert amb la coral de Santa Cecília.

- A 3/4 de 9 de la nit, parlaments de les autoritats.

- A les 9 de la nit, actuació de la colla castellera els Minyons i havaneres amb Llops de Mar i cremat per a tots els assistents a la cantada.

SARRIÀ DE TER

Sardanes i acte A 2/4 de 10 del matí, a la plaça Salvador Genís, sardanes amb la Principal de Porqueres.

- A 2/4 d´11 del matí, al mateix espai, acte institucional amb la participació dels gegants i cantaires.

TOSSA DE MAR

Actes A partir de les 10 del matí, a Terra Negra, trobada de germanor dels municipis veïns a Terra Negra a càrrec de l´Ajuntament de Llagostera. Al finalitzar, esmorzar popular.

- A partir de les 12 del migdia, al cementiri municipal, ofrena floral a la tomba del soldat desconegut. Tot seguit, parlaments institucioals i cantada del Cant del Poble i el Cant dels Segadors amb l´acompanyament de la Coral Tossenca.