Apareixen diverses trampes per a ciclistes al massís de l´Ardenya a Llagostera

En les últimes hores, diverses persones han alertat que han aparegut trampes per a ciclistes a Llagostera. Concretament, s'han localitzat al corriol de Can Nadal per anar a Ridaura, al massís de l'Ardenya.

Tant la Policia Local de Llagostera com els Mossos d'Esquadra i Agents Rurals han estat avisats de la presència de cables i filferros tensats entre arbres que obstaculitzen el pas. Estan col·locats a l'alçada del coll, fet que suposa un perill per a ciclistes, caminants i corredors.

Segons la Policia Local de Llagostera, durant el divendres es van retirar cinc cables de la zona i no descarta que se'n trobin més. El cos policial també ha demanat extremar la precaució, segons va informar ahir el mitjà digital El Poll TV. No és pas la primera vegada que apareixen aquest tipus de trampes a les comarques gironines.

L'hivern passat, van trobar-se paranys al camí de ronda que va de Calella de Palafrugell a Palamós i també al camí del Puig de Sant Grau de Sant Gregori.

També van trobar-se paranys a Maçanet de la Selva, en aquest cas a finals de l'any passat. Aquí la descoberta la van fer membres del Club Ciclista Maçanet. Van localitzar claus de fins a set centímetres de llarg clavats a diferents trams del camí públic de Can Vilaret a Maçanet de la Selva. I això va ocórrer, a més, durant la pedalada solidària del poble.

Aquest tipus de filferros o paranys que es troben en espais naturals poden ser trampes mortals per als ciclistes i, a les comarques gironines, els Agents Rurals i les policies estan alerta d'aquest tipus de trampes que majoritàriament són detectades pels mateixos usuaris de la via, els quals després ho denuncien.