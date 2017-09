En cinc anys s'ha triplicat el nombre d'Associacions de Voluntaris de Protecció Civil a les comarques gironines

Les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) s'han triplicat en els últims cinc anys a les comarques gironines. De la dotzena de municipis que en tenien el 2012 s'ha passat a 39 aquest 2017. Un augment que el president de la coordinadora de les AVPC de Catalunya, Jordi Gallego, atribueix a la major consciència del ciutadà per ajudar als seus veïns. Es tracta d'un cos voluntari, que per tant, no rep cap remuneració. En aquest sentit, el cap de l'AVPC de La Bisbal d'Empordà, Joan Antoni Ajenjo, ha recordat que fan una feina altruista i ha demanat "més reconeixement" per part de la Generalitat a l'hora de dotar-los de material. "Els ajuntaments ens ajuden, però costa molt tenir aquests recursos", ha reblat.

Cada cop hi ha més voluntaris de Protecció Civil a les comarques gironines. Des de que es va crear la primera associació a Palafrugell el 2005, el nombre de pobles i ciutats de la demarcació que tenen un cos de voluntaris no ha parat de créixer. En concret, ja són 39 els municipis gironins amb una AVPC. L'augment ha estat especialment important durant els últims cinc anys on s'han registrat 27 noves entitats. Un increment que des de la coordinadora d'AVPC de Catalunya atribueixen a una major consciència per part dels ciutadans per ajudar els seus veïns.

Una de les més actives és la de La Bisbal d'Empordà. El seu cap, Joan Anton Ajenjo, assegura que cada cop hi ha més gent interessada en entrar al cos. De fet, per accedir-hi cal fer una entrevista. Ajenjo explica que la gran majoria diuen que volen fer-se voluntaris per poder ajudar, i per arrelament al poble. "Tots et comenten que tenen ganes de donar un cop de mà i sentir-se útils, i l'associació és una bona eina", comenta.

El cap de l'AVPC de La Bisbal recorda que tots els voluntaris dediquen temps lliure a aquesta tasca de forma desinteressada. Per això diu que "és molt important sentir-se motivat". En aquest sentit explica que la fórmula és tenir la màxima activitat possible i "fer sentir útil" els voluntaris. Amb tot, reconeix que els costa tenir material, tot i que l'ajuntament els ajuda. "Tenim el suport del consistori, perquè veuen que fem bona feina", assegura.

Ara mateix el nombre de voluntaris que té La Bisbal és de 26, tot i que una desena encara no estan registrats. És una de les més importants. D'altres destacades són Girona que en té 36, Figueres amb 48 voluntaris o Sant Feliu de Guíxols que en té 28. Abans de poder entrar al cos de voluntaris, cal superar una formació impartida a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).



Unes funcions clarament delimitades

Els voluntaris de les AVPC tenen unes funcions limitades i sempre coordinades anteriorment amb l'ajuntament, en cas que estigui previst, o amb un cos de seguretat en cas que es tracti d'una emergència. Les tasques més habituals són de logística i suport, sobretot en actes on es concentra un gran nombre de gent.

Ajenjo explica que a La Bisbal hi ha esdeveniments com la Fira del Circ, la Cavalcada de Reis o la Festa Major on s'acumulen grans quantitats de persones al carrer. "Nosaltres informem i si veiem qualsevol problema podem avisar i donar el suport que calgui", explica. A més, també tenen conveni signat amb altres pobles que no tenen associació. És el cas de l'AVPC de La Bisbal que col·labora amb La Tallada, fent tasques de vigilància rural en camps de la zona, per dissuadir els lladres que roben benzina que els pagesos guarden en magatzems. Ajenjo explica que, des de que van iniciar aquest servei, han baixat els robatoris.

El coordinador de les AVPC de Catalunya, Jordi Gallego, comenta que les tasques de les associacions també van lligades a les particularitats de cada poble. "Si es tracta d'un municipi que té un alt risc d'incendi, doncs fem un control periòdic dels hidrants, per exemple", explica.



Més de 1.500 voluntaris a Catalunya

Les comarques gironines no són les úniques on el nombre d'associacions ha crescut. En concret a Catalunya ja s'ha superat els 1.500 voluntaris entre les 125 associacions d'AVPC que hi ha registrades arreu del país.

Un increment que Protecció Civil valora molt positivament, però que obliga a millorar la coordinació entre les associacions i els cossos de seguretat i emergència. El director de Protecció Civil, Joan Delort, reconeix que treballen per assegurar una bona entesa entre els diferents cossos. "Cal millorar l'ordenació dins les associacions per definir què fer en cada situació", ha reblat.