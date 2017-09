La diada castellera de les Festes del Tura d'Olot va complir quinze anys a l'Hospici

El quinzè aniversari de la diada castellera va tenir lloc a l'Hospici a causa de la pluja. Això no obstant, l'Hospici va complir com a escenari per als Xerrics d'Olot, juntament amb les colles que els varen acompanyar en la primera edició: els Marrecs de Salt i els Sagals d'Osona.

El president dels Xerrics d'Olot, Pedro de Haro, va explicar que van fer el tres de set i el quatre de set i també el quatre de set amb agulla.

Per fer la pinya de les torres humanes que una darrere de l'altra s'elevaven, hi havia uns 300 castellers, un centenar dels quals formaven part de la penya d'Olot.

Pedro de Haro va lamentar la pluja que va treure la diada del seu escenari habitual, la plaça Rector Ferrer. Això no obstant, va definir l'Hospici com un escenari ideal per fer castells d'altura. També va comentar que l'Hospici ofereix unes perspectives molt bones des de les balconades dels claustres.

Els castells han tingut una elevada presència en aquesta edició de les Festes del Tura. El divendres a 2/4 de 9 del vespre van fer el tradicional pilar caminat a les escales de les Festes del Tura. La novetat d'aquesta edició és que els Xerrics van estar acompanyats del Seguici Popular. Es tracta d'una activitat recuperada per l'Esbart Olot. Els castellers van anar en cercavila en companyia de l'àguila, el drac encès, el gall, el conill, els bastoners i els grallers. Tots van actuar entre una gernació i els castellers van culminar el pilar caminat.

A més de castells, la diada d'ahir va tenir ball folk a la sala del Torín. Si no hagués plogut, haurien fet el ball a la plaça Major. Això no obstant, el Torín no va desmerèixer com a sala d'un ball amenitzat pel grup Safolk.

Ban fer el Ball Pla en la versió dels orígens populars del temps de les corrandes i sense relació amb el ball de gala que es va fer per les festes d'Olot entre els anys trenta i setanta.

La pluja va motivar la suspensió de la batalla de les flors, la qual es farà dissabte vinent a la mateixa hora.

Ahir va tenir lloc la quarta i última nit de les Festes del Tura. Va començar amb l'escenificació de l'obra Homes de Carol López i Sergi Belbel al Teatre Principal. Una obra que vol descobrir què pensen els homes, per què no saben què volen les dones i per què resulta tan complicat entendre'ls.

La pluja va obligar a suspendre l'espectacle de Pim, pam, pum foc. Això no obstant, hi va haver cançons de Mèxic als claustres del Carme, concert de Ramon Mirabet a la plaça Major, concert amb el grup Flamingo Tours a la Capdenmàs i homenatge a Nirvana.