Viladrau registra més de 40,4 litres de pluja, la meitat en només mitja hora

Nou episodi de pluges a les comarques de Girona, concentrades sobretot a partir del migdia. Les precipitacions més destacades es van donar a Viladrau. En aquest punt limítrof amb Osona, van caure en només mitja hora fins a 20,1 litres per metre quadrat. I fins a les sis de la tarda, s'havien registrat fins a 40,4 litres en total.

Aquesta nova tongada de pluges va afectar amb més mesura les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, que és on van recollir més litres però a la resta de la demarcació també va haver-hi algunes precipitacions generoses i que aniran bé per a l'agricultura.

A la Vall d'en Bas, es van recollir 23,1 litres i ja al Ripollès, a la zona d'Ulldeter, també va caure la mateixa quantitat d'aigua. A Sant Pau de Segúries es van acumular 19,1 litres i a Cassà de la Selva, 16,3 litres.

Aquestes precipitacions van anar acompanyades d'una davallada de les temperatures. Les màximes van caure uns quatre graus de mitjana a l'interior. A Girona ciutat, per exemple, ahir es va arribar a 23,3 graus de màxima mentre que el dia abans s'havien assolit els 27. A Sant Pere Pescador, la situació, malgrat ser a la costa, va ser similar. Aquest dissabte van arribar a 22,8 graus de màxima mentre que el divendres aquesta va ser de 23.

Les pluges està previst que abandonin les comarques gironines durant les properes hores i com a molt hi hagi alguna precipitació al Pirineu. Això, però, no evitarà que l'ambient que es visqui avui diumenge sigui de temperatures molt més baixes.