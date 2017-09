Castell d'Aro fa gaudir tant a vilatans com a visitants de la seva Festa Major

En el transcurs d'aquest cap de setmana Castell d'Aro va fer gaudir tant a vilatans com a visitants de diversos actes populars com concerts, sardanes i bicicletades. Ahir va tenir lloc la Marxa de l'Escurçó, el trenet de la Vall i activitats infantils dirigides per Damaris Gelabert. La tarda va concloure amb l'inici del correbars.