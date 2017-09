Castelló d'Empúries transforma el seu món real en un món màgic i medieval

Enguany la 27a edició del Festival Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries la ciutat es va transformar en un lloc medieval. Ahir hi van tenir lloc diverses activitats com ara representacions de desafiaments de pirates, retrats medievals, i tallers de danses medievals. Els actes van finalitzar amb un Espectacle de Cloenda dirigit per Martí Torras.