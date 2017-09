Crema un pis del carrer Auriga de Girona sense deixar ferits

Un pis del número 6 del carrer Auriga de Girona, al costat del Carrer Nou del Teatre, va cremar ahir matí sense causar ferits. Els Bombers van rebre l'avís a les 11.06h i es van desplaçar tres dotacions entre les quals hi havia el camió amb autoescala. El foc, que es va generar per causes que s'estan investigant, el van donar per controlat cap a dos quarts de dotze. Es tracta d'un immoble on viuen ocupes que no eren a l'edifici en el moment dels fets. Els Bombers van poder apagar ràpidament l'incendi, malgrat que van haver de treballar amb els camions estacionats lluny de l'immoble, ja que els carrers són massa estrets per permetre el pas dels vehicles. Fins a la zona també s'hi va desplaçar una patrulla de la Policia Municipal de Girona.