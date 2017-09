Un ferit a causa de les trampes per a ciclistes als camins del massís de l´Ardenya de Llagostera

Una de les diverses trampes per a ciclistes que es van localitzar divendres al massís de l'Ardenya (Llagostera) ja ha causat almenys un ferit. Un home va acabar amb dos punts a la barbeta i diverses contusions al cos a causa de topar-se amb un d'aquests paranys.

Segons va informar ahir el mitjà digital El Poll TV, el ferit seria la mateixa persona que va posar en coneixement a la Policia Local de Llagostera de la localització d'aquestes trampes. Durant el divendres es van retirar cinc cables de la zona i no es descartava que se'n trobessin més. Aquest tipus de filferros o paranys que es troben en espais naturals poden ser trampes mortals per als ciclistes i, a les comarques gironines, els Agents Rurals i les policies estan alerta d'aquest tipus de trampes que majoritàriament són detectades pels mateixos usuaris de la via, els quals després ho denuncien.



Cinc cables a Ridaura

Divendres la Policia Local de Llagostera va detectar cinc cables de filferro tensats en arbres a la zona que porta a Ridaura i no descartaven que en poguessin trobar més. El cas es va posar també en coneixement dels Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals.

L'hivern passat, van trobar-se paranys al camí de ronda que va de Calella de Palafrugell a Palamós i també al camí del Puig de Sant Grau de Sant Gregori. Tanmateix van trobar-se paranys a Maçanet de la Selva, en aquest cas a finals de l'any passat. Aquí la descoberta la van fer membres del Club Ciclista Maçanet. Van localitzar claus de fins a set centímetres de llarg clavats a diferents trams del camí públic de Can Vilaret a Maçanet de la Selva.