Girona és l´onzena província on és més probable patir un robatori a la llar

La província de Girona és l'onzena on hi ha més probabilitat de patir un robatori a la llar. Així ho demostra un estudi de les asseguradores Unespa sobre l'any 2016 a Espanya.

En aquest informe es destaca que a les comarques gironines hi ha un 16,5% més de probabilitat de patir un delicte d'aquesta tipologia. El primer lloc de les zones de l'Estat amb més perill que els lladres violentin un domicili és Múrcia amb un 44,2% i i Toledo, un 43,3%. A l'extrem contrari, hi ha les províncies Lugo (-65,3%), Sòria (-60,2%) i Astúries (-57,9%) on la possibilitat de patir un robatori és molt més baixa.

Un altre punt destacable sobre els robatoris a la llar de l'estudi anual de les asseguradores sobre les assegurances patrimonials i en aquest cas dels robatoris a les llars és la mitjana del cost d'un robatori. La mitjana espanyola és de 2.150 euros per cada fet delictiu d'aquesta tipologia en un domicili assegurat. `

Hi ha però zones on aquesta xifra encara és molt més elevada. Per províncies, cal dir que Lleó és el punt d'Espanya on les asseguradores han de pagar més que és de 3.536 euros de despeses i la segona província és Barcelona amb 3.153 euros.

En aquesta llista, les comarques de Girona se situen en el lloc 15 de tot Espanya. Aquí, de mitjana, les asseguradores han de pagar 1.926 euros per robatori a la llar. Hi ha però punts d'Espanya on encara és més baixa la xifra com són les províncies de Càceres amb 875 euros; Astúries, amb 949 euros, i Ciudad Real, amb 972.



L'impacte del robatori

L'altre aspecte que l'informe ressalta sobre els robatoris a la llar és l'impacte que tenen. És a dir, que sí els lladres "han fet neteja" i s'ho han emportat gairebé tot que suposaria un 100% d'impacte o bé, han generat menys impacte sostraient menys objectes, aquí la mitjana seria del 20 al 30% d'impacte.

A Girona aquest indicador és força baix, és del 24% i per tant, l'impacte dels robatoris es podria considerar baix. Tot i això, se situa al lloc 28 de totes les províncies de l'Estat. Per comunitats autònomes cal destacar que Catalunya ocupa el primer lloc, amb un 92% d'impacte i per tant, on els robatoris serien més durs per a les famílies. Per províncies en canvi, el cim de la llista està ocupat per Lleó, província on els robatoris a la llar tenen un 127% d'impacte, seguida de la de Barcelona, amb un 103%. En canvi el País Basc és on els robatoris tenen menys violència amb xifres que es troben per sota del 90% negatiu com ara a Guipúscoa.



Desmuntant mites

Aquest estudi ha analitzat més de 100.000 robatoris que s'han produït en 11 milions de llars. I també desmunta alguns mites com ara que els caps de setmana són els dies amb més robatoris o que l'estiu és l'època estrella dels lladres. Segons l'informe, el dimarts és el dia que se'n van detectar més l'any passat i que si bé a l'estiu hi ha molts robatoris, els altres mesos també se'n reparteixen i diu que no existiria tant l'estacionalitat.

Pel que fa al dia que va haver-hi més robatoris de l'any va ser el 5 de gener, quan se'n va produir un cada minut i 54 segons en un domicili.