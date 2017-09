Cobrar acaba amb la massificació dels gorgs de Campdevànol

Cobrar entrada per accedir als gorgs del torrent de la Cabana, entre Campdevànol i les Lloses, ha acabat amb les aglomeracions de banyistes de les vacances d'estiu. De les entre 2.000 i 1.500 persones que es concentraven als gorgs en els caps de setmana de més calor s'ha passat a 500 (aforament màxim permès) i a vegades ni s'hi ha arribat.

Fonts de l'Ajuntament de Campdevànol han informat que «s'ha reduït el flux de visitants en més de la meitat de persones. De 35.000 s'ha passat a 16.000 en un període de 47 dies. Han comptat tot el mes d'agost (31 dies) i els caps de setmana dels mesos de juny i juliol (16 dies).

L'alcalde, Joan Manso, atribueix aquest descens de turistes a una autoregulació per part dels mateixos ciutadans, que gràcies a la difusió dels mitjans de comunicació s'han pogut informar del model de gestió de pagar entrada. Segons ell, «només hi ha hagut 7 dies -3 al juliol i 4 a l'agost- d'aforament complet (que es correspon a un màxim de 500 persones) i, com a molt, s'hi han acostat unes 600 persones en els dies de més afluència»».

Lluny dels 2.000 visitants que havien vingut l'any passat i que ha permès una millor gestió de l'espai, la qual probablement no hauria estat possible sense la campanya de difusió per explicar tot un dispositiu que ha suposat feina per a 9 persones en la temporada d'estiu.

Per altra banda, hi ha hagut 24 dies en què s'han abonat menys de 300 ecotaxes (4 al juny, 2 al juliol i 18 a l'agost) i 16 en què se n'han pagat entre 300 i 500 (4 al juny, 3 al juliol i 9 a l'agost). L'alcalde ha explicat que de cara a l'any vinent volen oferir un plus d'atractiu turista per atraure un turisme de més nivell.

A la pràctica, l'experiència de cobrar ha suposat una recaptació de 79.800 ?, els quals -segons l'alcalde- s'invertiran a pagar el dispositiu de control de les entrades.

L'alcalde també ha ressaltat l'ús de 15.000 bosses biodegradables per part dels visitants.