Gairebé 120.600 alumnes comencen el curs escolar a les comarques gironines

El curs escolar 2017-2018 arrenca aquest dimarts a les comarques gironines amb gairebé 120.600 alumnes a les aules. Tot i que aquesta xifra global és molt similar a la de l'any passat, sí que destaca la davallada del 2,95% de l'alumnat d'Educació Infantil (conseqüència de la baixada de la natalitat). Una minva que es compensa per l'increment del 9% d'estudiants que han registrat els diferents cicles formatius de grau mitjà. Aquest any, a la demarcació, el curs arrenca amb mig miler més de professors (en concret, n'hi haurà 517 més). Arreu del territori, hi ha 27 centres que faran classes íntegrament en barracons. L'escola Montserrat Vayreda de Roses (Alt Empordà) és l'única que estrena edifici i també neix la segona seu a l'institut Ermessenda de Girona. A Ripoll, d'altra banda, els professors d'escoles i instituts han rebut formació de dol i en diversitat religiosa arran dels atemptats (perquè era aquí on vivien els integrants de la cèl·lula gihadista).

Motxilles, llibres i sirenes que tornen a sonar anunciant l'entrada a les classes. A les comarques gironines, aquest nou curs escolar arrenca amb 120.598 alumnes als diferents nivells educatius. Una xifra pràcticament igual a la de l'any passat (de fet, entre el curs 2016-2017 i el que avui comença, el global d'alumnes només ha pujat en quinze estudiants més).

Els canvis més significatius es donen en dues etapes educatives. En el cas de l'Educació Infantil, la disminució de la natalitat ha comportat que l'alumnat d'entre 3 i 6 anys hagi baixat en un 2,95% (en concret, 670 nens i nenes). Per contra, però, els diferents cicles formatius de grau mitjà han registrat un increment d'estudiants de gairebé el 9% (492 alumnes).

Si bé el número global d'alumnes es manté estable, allò que sí canvia –i de manera significativa- és la plantilla de docents. Arran del pacte que van tancar sindicats i Departament, Ensenyament ha incrementat aquest curs la dotació de mestres i professors a les comarques gironines. En total, n'hi haurà 517 de nous, cosa que representa un increment del 6% en relació al curs passat, i situa la plantilla total en els 8.878,5.



Nova escola a Roses

Arreu de la demarcació, el CEIP Montserrat Vayreda de Roses (Alt Empordà) és l'únic que estrena edifici de nova construcció. El nou centre, de dues línies, permet que els alumnes ja no hagin de fer classe en barracons i tanca una situació que s'havia allargat durant més d'una dècada. Les obres han costat 5,1 milions d'euros (MEUR).

A les comarques gironines, aquest curs 2017-2018 també entra en funcionament la reforma de l'institut Montsoriu d'Arbúcies (Selva). Una obra que ha costat 5,9 MEUR i que ha permès rehabilitar completament l'edifici històric perquè aculli més línies i cicles formatius (com ara mecànica, soldadura, electricitat i gestió administrativa).

D'altra banda, i també en secundària, aquest curs neix la segona seu a l'institut Ermessenda de Girona. El centre se subdivideix entre les aules situades al casal Cartanyà i els mòduls prefabricats que s'han situat al costat de l'escola Bosc de la Pabordia de la ciutat.



27 escoles en barracons

Aquest curs, Ensenyament ha suprimit catorze barracons arreu de la demarcació, però n'ha instal·lat sis de nous en diferents punts per fer front a la demanda educativa. En total, a les comarques gironines hi ha 306 mòduls prefabricats on es fan classes o que acullen serveis, i 27 escoles o centres educatius que funcionen íntegrament en barracons.

Per últim, i arran dels atemptats a Barcelona i Cambrils, el Departament d'Ensenyament ha donat formació de dol i en diversitat religiosa als professors de les escoles i instituts de Ripoll. Els docents ja han rebut assessorament abans de començar les classes. Ensenyament ha ofert aquest recurs als professors perquè des del Departament s'és conscient que, durant els primers dies, a les aules es parlarà dels atacs jihadistes (perquè els integrants de la cèl·lula eren de Ripoll). En paral·lel, el Departament també posa a disposició dels alumnes un equip de psicopedagogs per a aquells que necessitin rebre suport durant els primers dies del curs escolar.