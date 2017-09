La Fundació Pasqual Maragall impulsa a Girona un nou grup terapèutic per a cuidadors de persones afectades d'Alzheimer. Es preveu que comenci el 20 de setembre a l'EspaiCaixa Girona de l'Obra Social la Caixa i estarà dirigit per un psicòleg. La convocatòria és oberta i gratuïta per tots aquells familiars cuidadors interessats a assistir a la teràpia, que pretén millorar-los la qualitat de vida i dotar-los d'eines per ajudar-los a comprendre, acceptar i conviure amb la malaltia d'Alzheimer.

Per poder participar al grup només cal viure a les comarques gironines, ser el cuidador principal (no professional) d'una persona diagnosticada de malaltia d'Alzheimer i tenir disponibilitat per assistir a 14 sessions setmanals d'hora i mitja de durada.

Durant les sessions es comparteixen experiències i s'aborden la reacció davant el diagnòstic, el desgast emocional, la comunicació amb el malalt, la cura d'un mateix o l'acceptació de la nova realitat. Durant la intervenció es treballen aspectes cognitius i conductuals, com ara l'entrenament d'habilitats socials, el pensament positiu i l'aprenentatge de tècniques de relaxació i autocontrol.

Un dels problemes de la gran majoria de cuidadors és el desconeixement de la malaltia, així com el vincle emocional amb les persones afectades. En més del 80% dels casos l'atenció al pacient recau en la família, amb una la mitjana de dedicació diària de 15 hores els set dies de la setmana, per part del cuidador principal, que pot convertir-se en un malalt ocult. Es calcula que el 84% dels cuidadors presenten problemes físics de salut i el 94% psicològics.

La teràpia grupal redueix l'estrès emocional que pateixen la gran majoria dels cuidadors i ajuda a trencar l'aïllament i aprendre d'altres persones que es troben en la mateixa situació. La Fundació Pasqual Maragall porta a terme el seu programa de grups terapèutics a Girona des de l'any 2015.

Per inscriure's-hi, es pot fer a través del web de la fundació; del telèfon 93 316 09 94 o el correu cuidadors@fpmaragall.com amb assumpte «grups terapèutics Girona» i indicant nom, cognoms i telèfon de contacte.