Pacten 5 anys de presó per a un noi que va agredir sexualment una menor a Puigcerdà

Fiscal i defensa han acordat una pena de 5 anys de presó per a un jove que va agredir sexualment una adolescent damunt el capó d'una furgoneta a Puigcerdà. Els fets van tenir lloc la nit del 2 d'abril de l'any passat. Aprofitant la foscor, el processat va sorprendre la víctima en una zona a tocar de l'estació de trens. L'acusat va empènyer la menor contra la furgoneta, la va immobilitzar, li va abaixar la roba i va abusar d'ella. Va posar-li els dits als genitals i, després, la va intentar penetrar. S'enfrontava inicialment a 14 anys de presó. L'acord entre les parts, però, ha permès rebaixar-li substancialment la condemna. Entre d'altres, perquè el processat no sabia que l'adolescent tenia menys de 16 anys, havia consumit alcohol i drogues, i abans del judici ha ingressat 5.300 euros per cobrir possibles responsabilitats. El seu advocat, Joaquim Bech de Careda, ha sol·licitat que se li substitueixi la pena de presó per un tractament de desintoxicació.

L'agressió sexual que ha arribat avui a judici va tenir lloc el 2 d'abril de l'any passat. Aquella nit, pels voltants de les onze, la víctima caminava per una zona enjardinada que hi ha a tocar de l'estació de tren de Puigcerdà.

Aprofitant la foscor, l'acusat va sorprendre l'adolescent quan la noia passava pel costat d'una furgoneta que hi havia aparcada al lloc. El processat, que té 29 anys, va sortir de cop d'entre les vies, va agafar la víctima pel braç, la va empènyer contra el capó de la furgoneta i la va immobilitzar.

Després li va petonejar el coll i li va abaixar les malles i la roba interior fins a l'alçada dels genolls. Segons ha admès ell mateix al judici, a continuació va introduir-li els dits a la vagina i la va intentar penetrar.

Tot i que no ho va aconseguir, la fiscal subratlla al seu escrit que el processat va arribar a ejacular al damunt de l'adolescent. El jove va fugir del lloc després de veure's sorprès pel germà de la víctima i un amic seu, que van anar fins allà alertats pels crits que feia l'adolescent.

Inicialment, l'acusat s'enfrontava a una pena de 14 anys de presó, a passar-ne 10 més en llibertat vigilada i a no poder-se apropar a menys de 200 metres de l'adolescent durant una dècada. Però a les portes del judici, un acord entre les parts ha permès rebaixar-li substancialment la pena.



Alcohol i drogues

Davant del tribunal, l'acusat ha admès que aquella nit havia agredit sexualment l'adolescent, però que desconeixia que la menor tenia menys de 16 anys. També ha explicat que havia pres alcohol i que aleshores solia consumir cocaïna i altres opiacis. El jove ha dit estar "penedit" del què va fer i també ha precisat que, abans del judici, havia ingressat 5.300 euros per cobrir possibles responsabilitats civils.

Després de la declaració de la menor, que s'ha fet a porta tancada, la fiscal ha modificat la seva petició inicial. El ministeri públic ha sol·licitat que se li imposi una pena de 5 anys de presó per un delicte d'agressió sexual amb accés carnal. Entre d'altres, perquè el processat desconeixia l'edat de la menor i perquè la fiscal considera que cal aplicar dues atenuants al processat. Una de drogoaddicció i l'altra, de reparació del dany.

A més de la presó, la fiscal també ha demanat que el jove es passi 4 anys en llibertat vigilada i que pugui acostar-se a l'adolescent durant un termini de 5 anys.



Tractament de desintoxicació

L'advocat de la defensa, Joaquim Bech de Careda, s'ha adherit a la petició de la fiscal, però ha demanat que se substitueixi la pena de presó per un tractament de desintoxicació. De fet, ha recordat, el seu client ja n'està seguint un al centre penitenciari. La fiscal, però, de moment s'hi ha oposat, en espera que l'advocat aporti davant l'Audiència de Girona la documentació que ho acrediti.

El judici, que ha quedat vist per sentència, s'ha celebrat a la Secció Tercera de l'Audiència de Girona.