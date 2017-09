171 alcaldes de les comarques gironines, citats a declarar per signar el decret de suport a l'1-O

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha enviat una instrucció als fiscals de Catalunya perquè sol·licitin la citació com a imputats els 712 alcaldes que han signat el decret de suport al referèndum de l'1-O i s'han compromès a cedir locals per dur a terme les votacions. En cas que els batlles no compareguin, Maza ordena als fiscals catalans que reclamin la seva detenció.

En total, la mesura afecta 171 batlles de les comarques gironines. Aquests es reparteixen en 52 a l'Alt Empordà, 21 al Baix Empordà, 9 a la Cerdanya, 19 a la Garrotxa, 21 al Gironès, 10 al Pla de l'Estany, 18 al Ripollès i 18 a la Selva.

Maza, en un ofici dirigit als fiscals en cap provincials, demana que, a la vista del nombre de municipis afectats, es doni preferència en l'obertura de diligències d'investigació a aquells que tinguin més població.

Diferents alcaldes de les comarques gironines es troben entre el llistat dels qui s'han posicionat a favor de la celebració del referèndum.