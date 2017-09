El curs arrenca amb 120.600 alumnes i 517 nous docents a Girona

El curs escolar 2017-2018 va arrencar ahir a les comarques gironines amb gairebé 120.600 alumnes a les aules, una xifra pràcticament igual a la de l'any passat, ja que el global d'estudiants només ha pujat en quinze persones. L'estrena del curs es va produir sense incidents remarcables a la demarcació, segons va assenyalar la delegació del Govern a Girona, que va destacar una tornada a les aules amb normalitat.

Els canvis a les xifres d'alumnes més significatius es donen en dues etapes educatives. En el cas de l'Educació Infantil, la disminució de la natalitat ha comportat que l'alumnat d'entre 3 i 6 anys hagi baixat en un 2,95% (en concret, 670 nens i nenes). Per contra, però, els diferents cicles formatius de grau mitjà han registrat un increment d'estudiants de gairebé el 9%, amb 492 alumnes.

Si bé el número global d'alumnes es manté estable, el que sí canvia –i de manera significativa- és la plantilla de docents. Arran del pacte que van tancar sindicats i Departament, Ensenyament ha incrementat aquest curs la dotació de mestres i professors a les comarques gironines. En total, n'hi haurà 517 de nous, cosa que representa un increment del 6% en relació al curs passat, i situa la plantilla total en els 8.878,5.

L'increment del professorat permet rebaixar el nombre d'alumnes per professor, i aquest any la ràtio a les línies de P3 se situarà per sota de 20 estudiants, mentre que les de primer d'ESO quedaran per sota dels 27 alumnes.



Més de 300 barracons

Arreu de la demarcació, l'única escola que estrena nou edifici és el CEIP Montserrat Vayreda de Roses -veure peça adjunta-, amb una inversió de 5,1 milions d'euros.

A les comarques gironines, aquest curs 2017-2018 també entra en funcionament la segona seu de l'institut Ermessenda de Girona en mòduls prefabricats al costat de l'escola Bosc de la Pabordia i lla reforma de l'institut Montsoriu d'Arbúcies, una obra que ha costat 5,9 milions i que ha permès rehabilitar completament l'edifici històric perquè aculli més línies i cicles formatius

Aquest curs, Ensenyament ha suprimit catorze barracons arreu de la demarcació, però n'ha instal·lat sis de nous en diferents punts per fer front a la demanda educativa.

En total, a les comarques gironines hi ha 306 mòduls prefabricats on es fan classes o que acullen serveis, i 27 escoles o centres educatius que funcionen íntegrament en barracons.