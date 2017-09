Els examinadors de Trànsit segueixen amb la segona tongada d´aturades

Els examinadors de conduir continuen avui amb les aturades després que es reprenguessin dilluns passat. Ahir, dels 8 funcionaris en actiu, 7 van secundar-la, inclosa una examinadora itinerant que es va incorporar vinguda des de Madrid i que havia de reforçar el servei d'exàmens pràctics. I la previsió és que continuï així. «No els ha servit de res», han sentenciat fonts del comitè de vaga. Ahir només va treballar un examinador de la DGT, pel que es van poder dur a terme tretze exàmens de conduir, i per contra se'n van deixar de fer 91.

El setembre no es presenta massa bé per a les autoescoles, segons ha explicat el president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona, Joan Sala. Les aturades van començar el passat 2 de juny, però són una constant dels darrers estius.

La tensió entre autoescoles i examinadors és evident i Sala alerta que si s'allarga fins l'octubre pot causar enfrontaments entre alumnes, professors i autoescoles sobre qui examina i qui no. Tot i això, confia que a finals d'aquesta setmana els examinadors dissolguin la vaga i les autoescoles puguin tornar a treballar amb normalitat.

Les autocoles denuncien que a més se'ls retallen exàmens els dies sense vaga per falta d'examinadors, aproximadament la meitat dels alumnes que s'hi presenten no poden passar l'examen perquè «n'hi ha de baixa, de vacances o demanen hores sindicals».

La previsió inicial del comitè de vaga és que s'allargui fins el setembre, però des de l'Associació d'Autoescoles de Girona, Sala confia que es desconvoqui a finals d'aquesta setmana. Afirma que es volien mobilitzar el divendres 15, però que ho han suspès davant la possibilitat que en els propers dies es posi punt i final a les aturades. Sala no creu que les autoescoles de Girona es vegin abocades a EROs perquè són familiars, però adverteix sobre les pèrdues econòmiques que han patit al no poder examinar. La vaga indefinida prevista pel setembre, finalment es va convocar per tots els dilluns dimarts i dimecres fins que s'arribi a un acord. Les vagues es van reactivar per reclamar l'increment salarial promès el 2015 quan es va posar fi a les mobilitzacions i un complement de perillositat.

D'altra banda, segons la DGT el seguiment de la vaga ha baixat un 60%, mentre que els examinadors asseguren que ha sigut del 74%.