L´aeroport de Girona frega els 1,5 milions d´usuaris en 8 mesos

A 257.350 passatgers de recuperar una mica de glòria després de gairebé un decenni de disgustos estadístics encadenats: conegudes ahir les dades del mes d'agost, fetes públiques pel gestor Aena, l'aeroport de Girona-Costa Brava es troba en disposició de superar els registres de l'any 2016, que va tancar amb 1.664.763 usuaris. L'any està anant bé a l'aeròdrom de Vilobí d'Onyar, que els vuit primers mesos de l'exercici ja ha acollit 1.407.413 usuaris, un 15,9% més que en el mateix període de 2016. Molt s'haurien de torçar les coses, doncs, perquè 2017 no acabi, per primera vegada des del 2008, en números verds. Les dades apunten, ara sí, cap al «canvi de tendència» que al març, just abans d'encetar la temporada d'estiu, pronosticava el director de les instal·lacions, Lluís Sala. La gran incògnita que ara es planteja és si l'aeroport podrà assolir la xifra psicològica dels 2 milions de passatgers, un llindar que no se supera des de l'any 2004.



Recuperar posicions

Sigui com sigui, l'encadenament de diversos mesos de crescudes consecutives permet a aquest aeròdrom secundari recuperar posicions en el rànquing dels 48 aeroports que gestiona Aena: després d'un primer trimestre molt dolent retorna a la dissetena posició (al març, sense anar més lluny, havia caigut fins a la vint-i-tresena), la mateixa amb què va tancar 2016, i es col·loca per sobre d'aeroports com els d'Astúries (950.865 passatgers fins a l'agost); la Palma (846.584); Múrcia-San Javier (841.049); la Corunya (753.305) i Reus (750.659).

Just per sobre del de Girona s'hi troba l'aeroport de Santiago de Compostel·la (1.781.445 passatgers de gener a agost), que ocupa la setzena posició del rànquing. A més distància, en quinzè i catorzè lloc respectivament, hi figuren els de Menorca (2.533.406) i Tenerife-Nord (3.011.291). L'aeroport madrileny Adolfo Suárez-Barajas, que creix un 6,3% els vuit primers mesos de l'any, continua encapçalant la llista d'aeròdroms espanyols en nombre de passatgers (35.424.577); això sí, amb Barcelona (32.083.377 passatgers) trepitjant-li els talons i creixent a un ritme més alt en l'acumulat de l'any (8%). Pel que fa a operacions (aterratges i enlairaments),a Vilobí la dada acumlada de gener a agost queda fixada en les 14.275, un 3,8% més que el mateix període de 2016. També dibuixa una corba a l'alça el trànsit de mercaderies: fins el mes passat se n'havien transportat 77,3 tones, un 139% més que al llarg dels vuit primers mesos de 2016, segons les dades facilitades per Aena.



Un bon agost

En aquest context l'agost passat, en el zènit de la temporada turística, va ser positiu a l'aeroport gironí, que va acollir 297.665 usuaris, un 15,4% més; hi va haver, però, un 0,2% menys de vols (2.406) i el transport de mercaderies va caure en comparació amb l'agost de l'any passat (0,84 tones, un 80% menys). Per companyies, Ryanair, que ahir anunciava una nova ruta a Frankfurt des de l'aeroport de Perpinyà, competidor directe del de Girona, és encara, de llarg, la línia aèria que més passatgers (197.791) va transportar el mes d'agost passat, el 66% del total, informava l'agència ACN. En segona posició, i a molta distància de l'operador irlandès, s'hi col·loca l'holandesa Transavia (29.373 passatgers), que connecta Girona amb Amsterdam i Rotterdam. La segueixen, per aquest ordre, la britànica Jet2 (28.565 passatgers); TUI Group (17.277) i la russa Pobeda Airlines (5.085), que vola fins a Moscou.



Nou reglament

D'altra banda, el Ministeri de Foment publicava ahir el llistat d'aeroports espanyols que a partir del 12 d'octubre hauran d'implantar el Reglament de la UE que obliga a utilitzar l'anglès en les comunicacions entre pilots i controladors: Barajas, Alacant, Barcelona, Gran Canaria, Màlaga, Palma de Mallorca i Tenerife Sud. El de Vilobí, de moment, en queda exclòs.