L'escola rosinca Montserrat Vayreda estrena edifici

L'escola Montserrat Vayreda de Roses va arrencar ahir el curs escolar estrenant edifici després de dotze anys en barracons. Després de més d'una dècada de lluita i reivindicacions, ahir a les nou del matí els 410 alumnes del centre van entrar a l'edifici d'obra, que disposa de 3.000 metres quadrats en dos nivells, tot i que encara falten alguns detalls per polir i aules i material per instal·lar. La previsió és que el nou equipament pugui estar a ple rendiment a finals de mes, però de moment, ahir els escolars van començar a fer-se seves les instal·lacions amb una jornada «sense llibres» amb visites individualitzades per a cada grup.