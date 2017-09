Llanars comença a treure les runes de la casa ensorrada

L'Ajuntament de Llanars ha començat la primera fase de les obres de desenrunament de la casa ensorrada per una explosió el dissabte, dia 5 d'agost.

Es tracta d'una obra complicada per causa de les dimensions de l'espai. La casa estava situada al carrer Conflent. És un carrer estret que va a parar a la plaça Major. Fines a l'inici de les obres d'extracció, les runes ocupaven bona part del carrer.

Pel que fa a les dues persones que hi havia a la casa en el moment de l'explosió, l'home ha sortit de l'hospital. La dona, que va ingresar a l'hospital en estat crític, encara rep atencions. Això no obstant, no es tem per la seva vida. Els dos ferits septuagenaris es van salvar, perquè estaven a la part baixa de la casa

La previsió és que quan les runes estiguin fora, els investigadors sàpiguen el motiu que va fer ensorrar la casa, el matí del dissabte, dia 5 d'agost.

La casa del costat també va quedar afectada per l'explosió. L'Ajuntament preveu que s'hi pugui començar a actuar en una segona fase, quan les runes estiguin fora.

L'inici de les obres d'extracció de runes ha patit un alentiment pel fet que l'explosió va tenir lloc en la primera setmana d'agost i en període de vacances.