El Marroc destina a Còrsega el cònsul a Girona, que expressa «tristesa» per deixar «amics» a Catalunya

De Girona a Bastia: el fins ara cònsul general del Marroc a la província, Mohamed Harrak, que duia vuit mesos i escaig en el càrrec (va ser nomenat el 26 de desembre de 2016), serà destinat a la capital de l'illa de Còrsega (França). El mateix Harrak comunicava ahir el canvi a Diari de Girona, que es confirmava després de «mesos negociant» amb Rabat per canviar l'assignació a una destinació on les seves filles puguin estudiar en una escola francesa. Harrak expressa «alegria» pel trasllat i «tristesa» per haver de «deixar els meus amics de Catalunya», així com els quadres del consolat, amb els quals havia forjat «forts llaços». Doctorat en Ciències Polítiques per la Universitat de Tolosa (França), Harrak va entrar a treballar al Ministeri d'Assumptes Exteriors marroquí el 2003; fins el 2011 va exercir de conseller econòmic de Protocol a l'ambaixada del país magrebí a Madrid; el 2014 va recalar a l'ambaixada que el regne alauita té a Portugal. L'edició d'aquest diari del 10 de setembre passat publicava una entrevista amb Harrak, en la qual el cònsul general a Girona sortint avisava que «a Espanya hi ha molts imams que no tenen la formació adequada», que «s'han fet imams aquí, com qui busca feina de fuster» i apostava per un major control. En aquest context, Harrak advocava per aprofundir en el coneixement de l'Islam, també en la població catalana autòctona: «Al Marroc estudiem totes les religions i al centre de gairebé totes les ciutats hi pots trobar una església», apuntava, a tall d'exemple. L'entrevista es publicava poc després del devastador atemptat terrorista a la Rambla de Barcelona del 17 d'agost, reivindicat per Daesh. Sobre l'assassinat de 15 persones perpetrat per Younes Abouyaaqoub, veí de Ripoll, que va ser abatut pels Mossos d'Esquadra el 21 d'agost passat a Subirats (Barcelona), Harrak es declarava en «xoc». La investigació policial va assenyalar l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, mort en una explosió a Alcanar, com a autor intel·lectual de la matança. El cònsul assegurava que la comunitat musulmana de Ripoll desconeixia que l'imam tenia antecedents.