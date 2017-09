Olot es planteja ampliar la pista d'«skate» per l'augment del nombre d'usuaris

Els joves omplen la pista d´«skate», situada a l´entrada d´Olot per Malatosquer.

L'Ajuntament d'Olot es planteja ampliar la pista d' skate situada a l'avinguda Malatosquer. Segons va explicar la regidora de Joventut i Esports, Mar Roca, en el darrer ple, l'Ajuntament ha mantingut reunions amb els usuaris de la pista, perquè s'ha quedat petita.

Per tal d'afrontar una ampliació, segons ella, l'Ajuntament ha demanat pressupostos que van dels 60.000 als 150.000 ?. La regidora va explicar que els usuaris fan molta demanda d'un bwol. Es tracta d'una estructura en forma de plat que serveix per practicar l' skate. Va precisar que el problema està en el fet que l'estructura no baixa dels 40.000 ?. Va definir que és una quantitat considerable que ara està fora del pressupost de l'Ajuntament.

Roca també va fer referència al manteniment. Va explicar que després de diverses intervencions, s'han adonat que més que un problema de superfície és un problema de base.

La regidora va explicar que s'han adonat que hi ha massificació de joves que van a la pista d' skate i que, a vegades, hi ha hagut diversitat d'edats, cosa que ha requerit la intervenció dels educadors.

La situació de la pista d' skate va arribar al ple a través d'una pregunta d'Anna Descals (CUP). Descals va posar sobre la taula la demanda dels usuaris de la pista.

Per la seva part, el Club Skate Olot va exposar el mal estat dels mòduls de la pista a les xarxes socials.