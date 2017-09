Ryanair incorpora vols regulars a Frankfurt i Riga per a l'estiu 2018 des de Girona

Ryanair ha anunciat avui el calendari de vols d'estiu a Catalunya per a la propera temporada de 2018. L'aerolínia estendrà les seves operacions a Frankfurt Main, Cracovia, Luxemburg, Malta, Praga, Riga, Shannon(Irlanda) i Venècia. Amb això, Ryanair operarà 41 rutes des de l'Aeroport de Girona-Costa Brava, dues més que en la present temporada d'estiu. S'incorporen a la graella que ofereix la línia aèria irlandesa dos vols setmanals a Fankfurt Main (Alemanya) i dos a Riga (Letònia).

La previsió per al 2018 que fa Ryanair passa per transportar 1,5 milions de passatgers des de Vilobí d'Onyar, uns 100.000 més dels que preveu fer volar aquest any, apunten fonts de la companyia. Per "celebrar" les novetats, Ryanair llança una oferta de seients a partir de 16.99€ per viatjar entre els mesos d'octubre i novembre. Els bitllets ja estan disponibles i es poden reservar fins demà passat divendres, 15 de setembre, a www.ryanair. com.

A Barcelona, Kenny Jacobs, Chief Màrqueting Officer de Ryanair, ha declarat: "Estem encantats d'anunciar el nostre calendari d'estiu a Catalunya per a la propera temporada de 2018, que inclou un total de 101 rutes, nou d'elles noves a Frankfurt Main, Cracovia, Luxemburg, Malta, Praga, Riga, Shannon(Irlanda) i Venècia. Amb tot això, esperem transportar 9,6 milions de passatgers a l'any en els aeroports de Catalunya. Els nostres clients a Catalunya estan reservant vols per al proper hivern en nombres rècord mentre els nostres preus segueixen baixant, per la qual cosa mai hi ha hagut un millor moment per reservar un vol amb Ryanair".