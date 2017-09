La vaga d'examinadors de Trànsit s'endureix i s'allarga a tots els dies de la setmana

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) s´ha sumat a la vaga d´examinadors. El sindicat ha convocat quatre noves jornades de vaga d´examinadors els últims dijous i divendres de setembre que podria arribar a paralitzar els exàmens pràctics durant les dues properes setmanes.

El CSIF defensa la recent convocatòria «com a recolzament del col·lectiu (examinador) en unes reivindicacions justes i reconegudes». Les noves aturades es produiran el 21, 22, 28 i 29 de setembre, sumant-se a la ja convocada per l´Associació d´Examinadors de Trànsit (ASEXTRA) cada dilluns, dimarts i dimecres del mes. D´aquesta manera, el conflicte s´estendrà als dos dies de la setmana que fins ara estaven exempts de les aturades.

L´enduriment de la vaga busca «fer reaccionar la DGT» per tal que atengui les peticions del col·lectiu i que la situació no s´allargui més enllà del setembre. El sindicat CSIF «exigeix» una resposta de l´autoritat competent i que s´arribi a un punt de consens sobre el complement específic promès el 2015 i que no es va arribar a aplicar mai.

La situació per les autoescoles i alumnes es complicarà les dues properes setmanes si no s´arriba a cap acord i la DGT es veu abocada a suspendre els exàmens tota la setmana. El comitè de vaga no ha concretat el seguiment a la província d´aquesta nova convocatòria. A Girona, dels 8 examinadors actius, 7 estan en vaga, pel que ahir només es van poder examinar 13 alumnes.

La vista posada a l´octubre

Si no s´arribés a cap acord, els examinadors preparen la continuïtat de la vaga de cara el mes d´octubre, segons han confirmat fonts del comitè de vaga i desmenteixen que es desconvoqui en els propers dies. «No hi ha intenció de desconvocar la mobilització aquesta setmana», tal i com s´havia apuntat des de l´Associació d´Autoescoles de comarques de Girona, unes declaracions que han «sorprès» el col·lectiu.

Els examinadors tenen la intenció de continuar amb la protesta a l´espera de ser cridats a negociar. El dimarts, l´Associació d´Examinadors de Trànsit (ASEXTRA) es va reunir amb el Defensor del Poble per exposar les raons de les seves reivindicacions, però també debatre possibles solucions. La institució que vetlla per la defensa dels drets dels ciutadans ha registrat 1.963 queixes relacionades amb la vaga d´examinadors a tot l´Estat. Segons ha explicat ASEXTRA, des del Defensor del Poble s´han compromès a demanar explicacions a la DGT sobre el conflicte i dades a la Secretaria d´Estat de Funció Pública referent als motius pels quals no es va atendre la petició.

Els examinadors van exposar les causes del conflicte que «s´arrossega des del 2007». Ara fa 10 anys es va apujar el complement específic a diversos càrrecs de l´Administració i la DGT, excloent col·lectius com el dels examinadors. En la mobilització del 2015 es va arribar a un acord per posar punt i final a la vaga amb el compromís d´un augment salarial que no es va arribar a fer mai.