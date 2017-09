Descentralitzar el turisme de Barcelona

En la presentació a Barcelona de la nova graella de destinacions de Ryanair als tres aeroports catalans més importants, gestionats per Aena, el màxim responsable de Màrqueting de la companyia, Kenny Jacobs, va demanar a l'Ajuntament de Barcelona «no limitar» el turisme a la ciutat, informa l'agència ACN; en aquesta línia, va reclamar «diversificar» les destinacions i una aposta per altres zones del Principat –va citar explícitament Girona, la Costa Brava, el Pirineu, Tarragona i la Costa Daurada– i la construcció de «més hotels» a la ciutat Comtal per tal de «mantenir baixos els preus dels allotjaments». En aquest context Jacobs va argumentar que «protestar contra el turisme no és la millor solució a llarg termini», en referència a les manifestacions explícites de turismefòbia aparegudes aquest estiu a la capital catalana. Més: el cap de màrqueting de Ryanair va demanar a les administracions que dissenyin un «pla turístic» que es fixi com a objectiu principal «descentralitzar el pes de Barcelona».