Estudiosos de les creences religioses de renom mundial fan estada a Olot

Víctor Pallejà, arabista i islamòleg, Elena Kalmykova (filòsofa russa), Meera Kachroo (etnografa canadenca), Susan Palmer (sociòloga canadenca), Paul Gifford (professor etíop), Roy Horovitz (actor israelià), Tina Kristoffersson (directora de teatre de Finlandia), Stephen Plant (teòleg britànic) i Adam Morris (escripto dels Estats Units) formen el grup d'estadants que en el mes de setembre romandran a la residència Faber d'Olot.

La presència dels experts està relacionada amb l'any dedicat a les creences religioses i promogut pel Consorci de Benestar Social de la Garrotxa i l'Institut de Cultura d'Olot.

Ahir, el director de la residència, Francesc Serés, va presentar l'estada. A l'acte, el van acompanyar el regidor de Cultura, Josep Berga, l'experta en sociologia luterana Susan Palmer i l'arabista i islamòleg, Victor Pallejà.

Pallejà farà la conferència Comprendre l'Islam al segle XXI, el dijous, 28 de setembre, a les 19 hores, a can Trincheria d'Olot. Ahir va plantejar com una catàstrofe la històrica manca d'interès pel pensament islàmic de les universitats españoles.

Va definir d'heroics els estudis dedicats a la comprensió de l'Islam. A més va considerar l'Islam com un pensament veí i proper que té molta importància per als catalans. Va valorar que la universitat hauria de ser oberta i no ho és.



Feminisme i robòtica

El director de la residència, Francesc Serés, va avançar que la pròxima estada estarà dedicada al feminisme. Segons ell, pel 2018 les estades estaran dedicades a la robòtica, la pedagogia i l'urbanisme, perquè han estat proposades des de sectors de la societat olotina.