El Govern escurça una hora els talls nocturns a la Pilastra

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat comunicava, ahir, canvis en la planificació dels talls nocturns, per obres, de la carretera N-141e (coneguda popularment com la «carretera de la Vergonya»), que començaran la nit de diumenge a dilluns vinent. I ho fa, sobretot, a petició de cinc empreses ubicades a prop dels traçats d'aquesta via i de la C-63 (que connecta la Selva interior i la Garrotxa): la proposta inicial consistia en tallar la carretera cinc nits a la setmana (de la de diumenge a la de dijous), durant almenys dos mesos, entre les 22:00 i les 6:00 hores.



Plans alterats

L'horari alterava el plans d'empreses de pes (per exemple de la farmacèutica Hipra d'Amer i de la tèxtil Antex d'Anglès, segons ha pogut saber Diari de Girona) que mantenen activa la producció a la nit. Davant la petició de les diverses indústries, Territori tancarà la «carretera de la Vergonya» mitja hora més tard a la nit, a les 22:30 hores, i l'obrirà mitja hora abans a la matinada, a les 5:30. Els talls nocturns, doncs, s'escurçaran una hora per jornada i això, de retruc, els dilatarà en el temps: si incialment la Generalitat comptava que les afectacions en el trànsit es produirien «durant dos mesos», ahir ja parlava «d'un mínim de tres».



Des del mes de març

Les màquines van entrar al tram de la Pilastra, d'1,8 quilòmetres de longitud, a mitjans del mes de març passat, amb noranta dies de retard sobre el calendari previst. Les obres se centren a eixamplar la calçada –que ara té entre 6 i 6,5 metres i que en passarà a tenir nou; a habilitar una «franja central zebrada» que servirà per reforçar «la separació de sentits» i a construir «cunetes formigonades». Amb el nou traçat quedarà modificat el revolt de la Pilastra –un dels punts negres de la via–, mesura encaminada a «afavorir una conducció més segura i còmoda», precisa el Govern. La previsió que fa l'administració és que l'obra, que té un pressupost de 3,5 milions d'euros, estigui acabada la primavera de 2018.

«Tasques d'excavació»

La complexa orografia del sector de la Pilastra obliga les empreses constructores a executar «un seguit de tasques d'excavació i de desmunts» que provocaran una afectació directa a la circulació de vehicles; d'aquí els talls nocturns d'una via per on diàriament passen de 8.500 a 13.500 vehicles. Les restriccions, informava l'Ajuntament de Bescanó en una circular signada per l'alcalde, Pere Lluís Garcia, el juliol passat, no afectaran la circulació del servei «d'ambulàncies, bombers o emergències».

De la seva banda, la Generalitat adverteix que a banda dels talls nocturns planificats a partir del 18 de setembre i fins, com a mínim, mitjans de desembre, «els treballs podran requerir altres restriccions a la zona d'obres, que en aquest cas «no suposaran el tall total de la carretera. En aquest context, el consistori ha creat una Comissió de Seguiment del projecte, integrada per tècnics de la constructora i de l'Ajuntament, membres de l'equip de Govern –alcalde inclòs– i de l'oposició i representants de Protecció Civil. La Comissió ha mantingut «reunions periòdiques» per tal de «tenir coneixement de primera mà de l'estat de les obres».

No exempt de polèmica, la millora de la «carretera de la Vergonya» constitueix un projecte llargament reivindicat. El 2014 ja s'hi va practicar una intervenció que, amb un pressupost d'1,4 milions d'euros, va servir per millorar el traçat d'algun revolt i fer més segurs alguns encreuaments.