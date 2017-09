L'Ajuntament de Mieres demana que no s'abusi del wifi municipal

L'Ajuntament de Mieres ha demanat als veïns que no abusin del servei de wifi del municipi. Els ha indicat que està pensat com un servei puntual i esporàdic i no per a un ús diari i estable.

Amb aquesta voluntat han canviat la configuració del servei per tal que la connexió (IP) sigui d'una hora com a màxim i a partir d'aquí s'hagi de tornar a accedir a la xarxa, sobre la base de prioritzar els usuaris nous. El servei és per fomentar l'ús d'Internet.