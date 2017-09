Quatre cotxes accidentats en un xoc en cadena a Serinyà

El sinistre es va produir ahir a la tarda a la carretera C-66 sentit Girona al seu pas pel municipi de Serinyà i no hi va haver víctimes. Els cossos d'emergència van rebre l'avís de l'accident a les 17.56 h. Dos vehicles es trobaven aturats a la carretera, un tercer no va reaccionar a temps i va provocar la primera col·lisió, i el quart i últim tampoc va frenar amb prou antelació i també va acabar impactant, en una topada múltiple.Es va tancar amb els 6 il·lesos i 1 ferit lleu.