Aliança de TSC amb una de les grans empreses d´ambulàncies

Investindustrial, el fons d'inversió vinculat a l'empresa que gestiona les ambulàncies gironines, Transport Sanitari de Catalunya (TSC), ha anunciat una aliança amb una de les companyies més importants del sector a Espanya, Ambuibérica.

En plena vaga indefinida dels treballadors del sector a les comarques gironines per denunciar que TSC no compleix el contracte del servei, els respectius fons d'inversió -Investindustrial i ProA Capital- han signat un acord per integrar les seves companyies participades. N'han informat els treballadors i ara la transacció està pendent de l'aprovació definitiva de les autoritats i es podria fer oficial en els propers dies.

Junts es convertiran en un grup amb més de 7.500 empleats i una facturació de 290 milions d'euros, amb presència a l'Estat, però també al Regne Unit i Llatinoamérica.

Operant en setze províncies de l'Estat amb més de 1.500 vehicles en servei, Ambuibèrica també té diversos conflictes oberts amb els seus treballadors, com a Cantàbria, on un sindicat l'ha denunciat per abús de contractes de pràctiques i ha estat condemnada a pagar als treballadors més de 800.000 euros per l'excés de jornada laboral del darrer any.