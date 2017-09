Endesa engega la línia d´alta tensió que abastirà d´energia la Costa Brava

L'empresa de gas i electricitat Endesa va posar en funcionament ahir la línia elèctrica a 100 quilovolts (kV) que uneix les subestacions de Juià, a la comarca del Gironès, amb la de Bellcaire, situada al Baix Empordà, amb l'objectiu d'abastir les necessitats de la Costa Brava. La nova línia, que mesura 20 quilòmetres de longitud i compta amb 74 torres metàl·liques, ha estat possible gràcies a la inversió de 5,36 milions d'euros per part de la companyia.

El traçat va començar a construir-se l'any passat i pretenia entrar en funcionament el mes de juny, sobretot per cobrir el litoral gironí durant els mesos d'estiu. Finalment, la culminació del pla va tenir lloc ahir dijous. L'objectiu del projecte és reforçar la xarxa de transport en alta tensió de la Costa Brava i, d'aquesta manera, garantir una alimentació elèctrica a tot el territori de forma eficient. Amb el nou circuit, que complementa els ja existents actualment, s'amplia la malla elèctrica de la demarcació i es consolida l'anella de transport amb l'objectiu de millorar la fiabilitat en el subministrament.

Els especialistes encarregats d'idear i construir la línia d'alta tensió afirmen que es tracta d'una infraestructura singular que permet disposar de tres subsistemes de 110 kV independents d'aquesta zona de la província de Girona, fet que reforça en gran mesura l'alimentació elèctrica entre ells. En poder repartir de forma més equilibrada les càrregues, s'aconsegueix un considerable estalvi de pèrdues energètiques i s'eviten saturacions.

En discórrer per una traça diferent, també es redueix el risc d'afectació al mercat davant qualsevol anomalia o indisponibilitat d'altres línies, ja que es podrà alimentar als clients afectats per mitjà de vies alternatives.

Com a mesures ambientals, s'ha fet un tractament cromàtic a diferents torres perquè quedin el màxim de camuflades amb l'entorn i s'han col·locat dispositius per protegir l'avifauna en tot el seu traçat. També s'han introduït mesures sonoreductores a l'extrem de Bellcaire per minimitzar l'impacte dels decibels. Al terme municipal de Foixà, s'ha aprofitat el corredor d'una línia existent de mitjana tensió per compactar aquesta infraestructura amb la nova, fet que redueix l'impacte visual.

Per l'empresa, la nova línia és un pas més en la reconfiguració de la xarxa elèctrica que ha d'alimentar la demarcació gironina, comportant també la remodelació de la xarxa de mitjana tensió de les comarques implicades amb el consegüent benefici de la reducció de càrregues.

Recordar que resta oberta una polèmica al voltant de la línia d'alta tensió de la companyia Red Eléctrica que s'ha d'instal·lar entre les subestacions de Juià i la «Farga3» (entre Cervià de Ter i Medinyà) amb previsió que passi per Celrà i Bordils.