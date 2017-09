La Festa Major de Banyoles tornarà a tenir un dia d'atraccions a un euro

Per cinquè any consecutiu, el dijous de Festa Major a Banyoles, el 19 d'octubre a la tarda, es podrà gaudir de les atraccions a un euro. Un any més, l'Ajuntament de Banyoles ha negociat amb l'Associació de Firaires de les comarques gironines aquest dia a preus reduïts a canvi de la reducció del 10% de les taxes que els firaires paguen per l'ocupació de la via pública. L'Ajuntament ja té confirmat que la gran majoria de les atraccions participaran a la campanya que inclou totes les atraccions a excepció de les parades d'alimentació (xurreries, castanyes, creperies o llaminadures), pesques verticals (grapes de peluixos) i els bars.

A més de fer viatges a un euro, s'ha potenciat el català a les fires, mitjançant dues actuacions implementades conjuntament amb el Consorci de Normalització Lingüística del Pla de l'Estany. La primera actuació és el servei de traducció, correcció i impressió de la cartelleria de les parades dels firaires en català i en segon lloc, durant tot el cap de setmana de Festa Major es podrà escoltar música en català i música actual, a través de l'emissora Ràdio Banyoles.

Enguany, a més, la gent de Banyoles podrà arribar a les Fires amb el Tren Pinxo. Hi haurà un servei gratuït amb un recorregut que donarà servei a tot Banyoles, amb diferents parades i horaris.