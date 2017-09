La Generalitat imposa una moratòria a les granges

El Govern preveu establir una moratòria que vetarà l'ampliació i construcció de noves granges fins a l'1 de gener del 2020 en zones considerades com a vulnerables per la contaminació de nitrats, segons recull el Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes que el Departament d'Agricultura ha tret a informació púbica i que no preveu que s'aprovi abans de finals de la pròxima primavera, quan entraria en vigor la mesura. El document també preveu la prohibició d'abocar purins els caps de setmana i festius a menys de 500 metres de nuclis habitats i impedir d'aquí a cinc anys l'aplicació de purins mitjançant la dispersió amb ventall.

A més i entre altres mesures, els titulars de les explotacions ramaderes i agrícoles hauran de fer una declaració anual relativa a la gestió de les dejeccions i altres fertilitzants nitrogenats. El document busca assegurar la qualitat dels sòls i de les aigües subterrànies del país, garantir la viabilitat i la sostenibilitat de les explotacions ramaderes i agrícoles i buscar un equilibri entre l'activitat d'aquestes i el conjunt de la població.