Prenen possessió els nous càrrecs nomenats pel Bisbat de Girona

La seu del Bisbat de Girona va acollir ahir l'acte de presa de possessió dels nous càrrecs parroquials i no parroquials. En el seu parlament, el Bisbe Francesc Pardo es va adreçar especialment als nous rectors, als quals va expressar el seu agraïment a la disponibilitat amb la qual han acceptat la missió pastoral que els ha confiat, alhora que els va recordar que «són enviats a nous camps com a sembradors i a noves comunitats com a pastors».