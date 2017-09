Una vintena d'actes per a la Festa d'Aiguaviva

Una vintena d'actes per a la Festa d'Aiguaviva

S´acaba l´estiu i arriba la Festa Major d´Aiguaviva. Tres dies on el poble s´omplirà de música i activitats per a tots els gustos i edats. Una cercavila pels carrers i un repic de campanes, avui a 2/4 de 8 del vespre, avisarà a tots els veïns de l´inici de la celebració. La festa continuarà amb el pregó, l´elecció de l´Hereu i la Pubilla i un pica-pica per a tothom.

Com en tota Festa Major, la música serà una de les grans protagonistes aquests dies. La festa arriba amb una acurada programació de concerts a l´envelat del municipi. Destaca el concert d´Atupa, una banda de rap i electrònica que actuarà en substitució d´Auxili. «Per motius aliens a l´organització, el grup Auxili no podrà actuar a Aiguaviva», destaquen des de l´Ajuntament. Atupa actuarà avui a Aiguaviva després de les versions de Festucs i la música de MRP Dj´s.

La nit de dissabte estarà encapçalada per La Masovera Barbuda, un grup de versions format per cinc joves de la comarca de Girona. La festa finalitzarà, una nit més, amb MRP Dj´s.

Les activitats esportives, com el 12è campionat de petanca o el partit de futbol de Festa Major, també ompliran Aiguaviva de disbauxa. Així com les activitats infantils, on destaquen els jocs de cucanya, la Festa Holi o el concurs de dibuix.

L´últim dia de festa, el diumenge, estarà encapçalat per l´ofici solemne amb acompanyament vocal de la Coral Veus Amigues d´Aiguaviva. També es durà a terme el concert i ball de l´Orquestra Costa Brava, que servirà per posar el punt final a la Festa Major d´Aiguaviva.