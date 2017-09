Bel Bosck torna a impartir el taller Escola Creativa a la Casa de Cultura de Girona

L'Escola Creativa tornarà a oferir aquest curs la possibilitat als nens d'entre 9 i 11 anys de «desaprendre a pensar en línia recta», seguint la filosofia del Do it Yourself (Fes-t'ho tu mateix).

El taller arriba a la seva cinquena edició, es continuarà duent a terme a la Casa de Cultura de Girona, i la seva professora serà, com des del seu inici, la periodista, escriptora i dissenyadora gràfica Bel Bosck.

L'Escola Creativa és un taller de creativitat i sensibilització artísticaque vol expandir la imaginació i la creativitat innates, per treballar en l'expressió personal. S'impartirà els dissabtes al matí a partir 7 d'octubre, i les inscripcions estaran obertes fins al mateix dia d'inici.