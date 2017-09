Eines per als grangers per millorar la gestió de les dejeccions ramaderes

En el marc la jornada «Resultats del projecte Life+ Futur Agrari. Millora de la gestió del nitrogen a l'agroramaderia catalana», que es va celebrar ahir a Castelló de Farfanya també es van presentar al sector eines per millorar la gestió de les dejeccions ramaderes. Es tracta d'un projecte cofinançat pel Programa LIFE+ de la UE que, des del seu inici, el setembre de 2013, ha posat en pràctica tecnologies existents de gestió de la fertilització i tractament de dejeccions ramaderes.

El seu objectiu és fer arribar al sector aquelles eines existents per a millorar el maneig de fems, purins, gallinasses i altres adobs, així com per a donar pautes per a minimitzar els continguts elevats de nutrients en zones de Catalunya amb una elevada concentració ramadera. En la jornada es van presentar els resultats obtinguts durant aquests quatre anys.

El cap del servei de sòls del Departament d'Agricultura, Jaume Boixadera, va destacar que els ramaders poden emprar diversos sistemes i dur a terme diferents actuacions com ara controlar la quantitat d'aigua i en el moment en què es dona al bestiar, ja que d'aquesta manera es pot aconseguir reduir més d'un 50% la quantitat de purins generats. Va ressaltar que controlant la nutrició es pot assolir produir un porc amb un 40% menys de nitrogen que fa uns anys. En aquest mateix sentit, també va posar en valor els sistemes de separació sòlid-líquid, dels quals se n'han pogut veure de diferents durant la jornada de camp.