Més gironins amb trastorn mental volen integrar-se al mercat laboral ordinari

Creix el nombre de gironins amb un trastorn mental que demanen ajut per trobar feina al mercat laboral ordinari. L'any passat, el servei d'acompanyament al mercat laboral ordinari de la Fundació Drissa, El Club de la Feina, va atendre 82 persones, un 57% més que l'any anterior. En total, 97 persones es van adreçar al servei de l'entitat gironina dedicada a la inserció laboral de persones amb trastorn mental interessades a progressar en l'àmbit laboral.

Finalment, 48 homes i 34 dones van participar en accions encaminades a assolir la inserció laboral i una vintena de persones més van dur a terme accions de manteniment del lloc de feina.

Segons les dades facilitades per l'entitat, la tasca del servei El Club de la Feina es va acabar traduint en la signatura de 23 contractes, una quinzena dels quals al mercat ordinari i els altres vuit per ocupar llocs de treball al mercat protegit.

Pel que fa a l'agència de col·locació de la Fundació, que orienta persones amb trastorn mental i fa de mediador entre elles i les empreses per aconseguir el major grau possible d'adaptació al lloc de treball, va atendre 204 persones l'any passat; va captar 112 ofertes i en va cobrir 36.



Una eina per a la rehabilitació

Tot i que està demostrat que el treball és una eina terapèutica clau en el procés de rehabilitació psicosocial de les persones amb un trastorn mental i una important en la lluita de l'estigma social, són poques els qui treballen. Per això la setmana commemorativa del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebrarà del 3 al 10 d'octubre i que tindrà com a acte central a Catalunya una acció a Girona, posarà l'accent en la salut mental a la feina.

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el 84% de les persones amb un certificat de discapacitat legalment reconeguda associat a una qüestió de salut mental no tenia feina.

A més, el trastorn mental és el tipus de discapacitat que registra la taxa més baixa d'ocupació (15,8%), seguida per la discapacitat intel·lectual (17,4%) i molt per sota de la discapacitat auditiva (44,6%) i la visual (33,6%).

En aquest sentit, la gerent de la Fundació Drissa, Núria Martínez, destaca que «la inserció laboral d'aquest col·lectiu és un dels grans temes pendents de resoldre, com a país i també com a societat. Durant els últims anys hi ha hagut més sensibilització, però encara manca un posicionament clar sobre com donar resposta a la necessitat».

En el cas de la Fundació Drissa, el 31 de desembre del 2016 al centre especial de treball hi treballaven 68 persones amb trastorn mental sever, vuit més que el 2015.

Un 72% de les persones treballadores amb malaltia mental han tingut un contracte indefinit, de les quals un 23% han estat dones. Amb relació a l'edat, el grup més nombrós se situa entre els 31 i els 44 anys, que correspon al 47% de les persones contractades.