Olot vol convèncer els veïns de 30 a 50 anys de la necessitat de reciclar

El regidor de Medi Ambient, Josep Guix (PSC) ahir va explicar que el perfil del veí que no recicla és el d'un home o una dona de 30 a 50 anys.

Va assenyalar que la causa pot ser l'estrès que afecta les persones d'aquesta franja d'edat submergides en plena etapa laboral de la vida. En canvi, els veïns en edat escolar i els jubilats són els que més reciclen.

També va apuntar la poca creença en l'Administració. Va exposar que ha escoltat comentaris referents a la possibilitat que al final els residus vagin a parar tots allà mateix. És a dir, a l'abocador.

En canvi, segons ell, el material reciclat és comprat per empreses que el tornen a fer servir. Va considerar. Guix es va posar a disposició dels veïns que vulguin comprovar el circuit que fa el material reciclat.

El regidor de Medi Ambient va exposar una campanya destinada a convèncer els veïns que no acaben de complir amb el reciclatge de residus.

Així doncs, en els dies vinents l'Ajuntament instal·larà llocs d'informació a diferents espais d'Olot per recordar l'obligatorietat de dipositar cada material en el contenidor que li correspon.

Durant dies, hi haurà informadors davant de la plaça Mercat, on s'informarà els veïns de com s'ha de fer el reciclatge. Per agrair l'atenció, els veïns seran obsequiats amb una bossa reutilitzable, perquè la puguin fer servir a l'hora d'anar a comprar.

L'acció dona continuïtat a altres iniciatives encaminades a la millora del reciclatge de residus per part de la població, com són la campanya informativa que es va realitzar a peu de contenidors el 2016 o la col·locació d'adhesius informatius a tots els contenidors de recollida selectiva d'envasos lleugers.

Guix ha explicat que cada olotí produeix 1.100 grams de residus diaris, dels quals se n'arriben a reciclar un 36%. L'objectiu de l'Ajuntament és reciclar un 50% dels residus abans del 2020. Arribar al 50% de reciclatge, segons Guix, és l'única manera d'evitar una pujada del rebut d'escombraries.

Va avançar que per al 2018, l'Ajuntament mantindrà el preu del rebut de la taxa d'escombraries i que només hi afegirà la puja del cost de la vida.

Guix va explicar que l'escampada de contenidors grocs per a envasos el 2013 va suposar un augment del 10% de la selecció. Això no obstant, ara troben fustes i bosses amb residus orgànics dins els contenidors grocs. Això, segons ell, passa més des que els han separat de les zones de contenidors de paper i vidre i els han posat al costat dels de recollida general de residus.