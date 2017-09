Un projecte positiu però que arriba tard

Els actors més directament afectats per aquesta moratòria, els ramaders, han opinat també sobre el nou decret i tot i que el consideren positiu ja que hi han treballat amb la Generalitat, creuen que arriba massa tard.

El responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, va valorar ahir positivament la moratòria per a l'ampliació o construcció de noves granges en zones vulnerables fins al 2020, tot i lamentar que «arriba tard». El sindicalista va assegurar que «el que cal al final és que el decret marqui les normes i la moratòria desaparegui al 2020 o abans si la gent compleix la normativa».

D'altra banda, Rossend Saltiveri va expressar «l'increment de burocràcia» que suposarà per als ramaders la posada en funcionament del nou decret de la Generalitat i «això no ens agrada com a ramaders i com a pagesos» pel fet d'haver de fer una declaració anual sobre l'aplicació de dejeccions i fertilitzants.