TSC denuncia 26 rodes punxades i dos vidres trencats en ambulàncies

La direcció de Transport Sanitari de Catalunya (TSC), l'empresa adjudicatària del servei a les comarques gironines i a l'Alt Maresme, ha denunciat que durant la matinada de dijous a divendres diverses ambulàncies han patit desperfectes intencionats i actes vandàlics. En un comunicat, que acompanyen amb fotografies dels vehicles, l'empresa explica que ha registrat un total de 26 rodes punxades i dos vidres trencats a ambulàncies de les zones de Llançà, l'Escala, Cadaqués, Roses, Anglàs, Breda i Sant Feliu de Guíxols.

Segons ha especificat TSC, 21 de les rodes són de vehicles que es dediquen al transport sanitari urgent, mentre que la resta són de la flota per a trasllats no urgents.

El comunicat, titulat «Actes vandàlics produïts durant la matinada en la jornada de vaga indefinida al transport sanitari de Girona», recull els desperfectes que l'empresa assegura haver detectat.

També hi expressa el seu «profund malestar i preocupació» davant «noves accions vandàliques» i ho vincula directament amb la vaga que va començar el passat 8 de setembre, convocada pels tres sindicats majoritaris al comitè d'empresa, el Sindicat del Transport Sanitari de Girona, Comissions Obreres i Sindi.cat.

Segons concreten des de l'empresa, al llarg de la matinada de dijous a divendres van registrar 26 punxades de rodes i dos vidres trencats a vehicles de l'Alt Empordà, Selva i Baix Empordà.

La majoria de les ambulàncies afectades, però, són de transport sanitari urgent. Segons l'empresa, els desperfectes han «afectat considerablement» el desenvolupament del servei i ha «condicionat la resposta immediata» de les unitats avariades. «Amb les greus conseqüències que podrien haver tingut en cas d'emergència», afegeixen.

Per això, avancen que denunciaran penalment aquests actes vandàlics i demanaran responsabilitat pels danys i perjudicis causats.

«Més enllà de les discrepàncies i conflictes que poden produir-se en tota relació contractual laboral, sembla clar que hi ha límits que no s'haurien de traspassar en les accions de pressió a l'empresa, per afectar béns i drets constitucionalment protegits i que formen part de la més elemental preocupació de les persones», afirmen al comunicat.

Finalment, reclamen al comitè de vaga que es «desmarqui» dels desperfectes (com ja han fet en alguna altra ocasió) i que en denunciï els possibles autors.



Rebuig del comitè de vaga



Des del comitè de vaga van mostrar el seu «profund rebuig a aquestes accions» i van assenyalar que «en cap cas donem justificació a cap acció que no sigui el diàleg i la manifestació pacífica».

«Ha de ser l'entorn pacífic i dialogant el que ens porti a la solució d'aquest conflicte amb l'empresa», va destacar ahir el portaveu del comitè, Joan Ramon Rodríguez, que va assenyalar que han enviat una carta als treballadors demanant-los «una vaga responsable».

Els vaguistes avancen que la setmana vinent «pot ser clau per a la resolució del conflicte si hi ha voluntat per totes les parts», després que el Departament de Salut a Girona hagi intervingut en les negociacions. Representants del Departament i el SEM a Girona es van reunir amb els treballadors i la setmana vinent hi ha previstes trobades amb l'empresa.